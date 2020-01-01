Чоловіка, тіло якого знайшли в лісі у Шацькому районі, вбив місцевий священник

53-річного чоловіка, тіло якого знайшли у лісовому масиві поблизу села Мельники Шацького району, задушив священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП)Цепідтвердили декілька джерел.Нагадаємо, тіло із ознаками насильницької смертіМенш ніж за добу слідчі слідчого управління, оперативники обласного управління карного розшуку та місцеві поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився несудимий 49-річний житель сусіднього села. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.Як повідомляють джерела видання, 27 квітня у священника був день народження. Трагедія ж сталася 28 квітня у результаті конфлікту, що виник під час розпивання алкоголю. Ймовірно, у лісі чоловік і відзначав особисте свято.Відомо, що священнику вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 днів.