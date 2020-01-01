Чоловіка, тіло якого знайшли в лісі у Шацькому районі, вбив місцевий священник
Сьогодні, 18:23
53-річного чоловіка, тіло якого знайшли у лісовому масиві поблизу села Мельники Шацького району, задушив священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили декілька джерел.
Нагадаємо, тіло із ознаками насильницької смерті виявили у лісі 28 квітня.
Менш ніж за добу слідчі слідчого управління, оперативники обласного управління карного розшуку та місцеві поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився несудимий 49-річний житель сусіднього села. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Як повідомляють джерела видання, 27 квітня у священника був день народження. Трагедія ж сталася 28 квітня у результаті конфлікту, що виник під час розпивання алкоголю. Ймовірно, у лісі чоловік і відзначав особисте свято.
Відомо, що священнику вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 днів.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили декілька джерел.
Нагадаємо, тіло із ознаками насильницької смерті виявили у лісі 28 квітня.
Менш ніж за добу слідчі слідчого управління, оперативники обласного управління карного розшуку та місцеві поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився несудимий 49-річний житель сусіднього села. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Як повідомляють джерела видання, 27 квітня у священника був день народження. Трагедія ж сталася 28 квітня у результаті конфлікту, що виник під час розпивання алкоголю. Ймовірно, у лісі чоловік і відзначав особисте свято.
Відомо, що священнику вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
А вони часом не були коханцями?
А ви і далі ходіть до них, руки облизуйте! І головне - купляйте свічки!!!
Скрєпи...
Як тільки його вигнали із УПЦ, хотіли переманить до себе упцу, але горілки не вистачило.
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