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Чоловіка, тіло якого знайшли в лісі у Шацькому районі, вбив місцевий священник

Чоловіка, тіло якого знайшли в лісі у Шацькому районі, вбив місцевий священник
53-річного чоловіка, тіло якого знайшли у лісовому масиві поблизу села Мельники Шацького району, задушив священник, настоятель Свято-Аннівського храму УПЦ (МП) Петро Границький.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили декілька джерел.

Нагадаємо, тіло із ознаками насильницької смерті виявили у лісі 28 квітня.

Менш ніж за добу слідчі слідчого управління, оперативники обласного управління карного розшуку та місцеві поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився несудимий 49-річний житель сусіднього села. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляють джерела видання, 27 квітня у священника був день народження. Трагедія ж сталася 28 квітня у результаті конфлікту, що виник під час розпивання алкоголю. Ймовірно, у лісі чоловік і відзначав особисте свято.

Відомо, що священнику вже обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 днів.

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Теги: вбивство, священник, Мельники, Волинь, Шацький район
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Коментарі 4
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А вони часом не були коханцями?
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А ви і далі ходіть до них, руки облизуйте! І головне - купляйте свічки!!!
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Скрєпи...
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Як тільки його вигнали із УПЦ, хотіли переманить до себе упцу, але горілки не вистачило.
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