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У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО

У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
Більше півсотні підприємців з ринків «Північний» та «Лучеськ» вийшли на протест через те, що їм не дозволили працювати, попри виконання ними усіх передбачених вимог.

Люди зібралися поблизу воріт до своїх контейнерів зранку 1 травня.

Зі слів підприємців, після виходу постанови головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках країни від 27 квітня, власники торгових точок почали активно готуватися, аби торгівля відповідала усім визначеним нормам.

Зокрема, закупили необхідні засоби індивідуального захисту, придбали прилад для температурного скринінгу, встановили екрани, аби мінімально контактувати із покупцями, визначили години прибирань і дезінфекції, попередили, що без рукавиць і масок не обслуговуватимуть клієнтів тощо.

Підприємці переконують, що Держпродспоживслужба попередньо провела фахову інспекцію їхніх робочих місць і дала згоду на відкриття та роботу цих ринків з 1 травня. Підприємці ж вже встигли навіть закупити товар на продаж, лишилося лише дочекатися рішення мерії.

Натомість Луцька міська рада учора, 30 квітня, під час сесії дозволила працювати сільськогосподарським ярмаркам просто неба, майстерням з ремонту одягу, фотоательє, будівельним магазинам і МАФам, однак ринки на території міста поки не працюватимуть.
Підприємці з ринків «Північний» та «Лучеськ» вимагають у Луцькради переглянути умови і дозволити їм вийти на роботу. Люди в розпачі і вже у понеділок із самого ранку мають намір прийти на протест до міської ради.

У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО
У Луцьку підприємці двох ринків вийшли на протест. ФОТО


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Теги: Луцьк, ринок, карантин, мітинг
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Коментарі 5
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Ви ж привели до влади цих пройдисвітів,то чому протест,пишатись потрібно.Бо кільце з олігархічно-феодальних щупалець на вашій шиї вже давно і стискається прискорено.Звертайтесь в швейцарський офіс,там допоможуть...Боже,дай розуму цим українцям.Амінь.
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Чому виходити і штучно створювати обурення? Вам чітко вчора пояснили де і хто буде працювати! То чого пхатись? Ви ж не фермери, а спекулянти-бариги, що купили у тих-же фермерів і перепродуєте! А "Північний" то взагалі по космічних цінах товар!!!
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Вийшли на протести, добре, але такий "срач" як на Лучеську буде далі, то про яке відкриття мова. Точки-наливайки відкрити чим скоріш, тільки там їх 4
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Черкаси-молодці,бо там є мер,якого вибрала громада і яка його підтримає.А в нас феодал,який робить з вас кріпаків.Тож насолоджуйтесь своїм вибором.
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Закрити базари назавжди.Є магазини.Чистота,повага до покупця.Вже всі й відвикли від тих базарів.Не повертайте їх.Тимчасові ярмарки хай будуть.
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