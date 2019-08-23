Заступниця начальника поліції Волині заявила про незаконне звільнення з посади

Наталія Пасічник заявила про незаконне звільнення з посади.



Витяг з наказу про звільнення за «власним бажанням» Наталія Пасічник отримала у п’ятницю, 1 травня, – про це жінка



У причині звільнення зазначили рапорт поліцейської від 06.03.2020 року, однак сама Наталія Пасічник переконує, що ніякого рапорту вона не писала і звільнятися не планувала.



«Сьогодні, 01.05.2020, отримала витяг з наказу про моє звільнення з Національної поліції «за власним бажанням». От тільки є кілька нюансів: такого бажання не виявляла, відповідного рапорту не подавала, перебуваю на лікарняному. Порушено вимоги всього чинного законодавства України і, мабуть, не взято до уваги, що незаконне звільнення є кримінально караним діянням», – йдеться у дописі.



Станом на 1 травня вислуга в правоохоронних структурах складає більше ніж 26 з половиною років. За цей період їй нарахували 3263 гривні суми відшкодування.



Нагадаємо, що 2 березня волинянам офіційно представили Юрія Крошка, який до цього обіймав посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань. Попередньо на посаді очільника поліції Волині із 2016 року був Петро Шпига, якого



Наталія Пасічник зазначає, що не сподівається на підтримку своїх колег і на їхні коментарі під постом у соцмережі. Переконує, що репресія від керівництва – неминуча.



«Коли я була на роботі,щоразу намагалася довести до кожного працівника, що він потрібен, що його участь в роботі колективу важлива, що кожному властиво помилятися, але ми працюємо, разом вчимося і все буде добре. Трималися купи, згуртовували колективи, співпереживали, допомагали... На жаль, тепер ніхто і ніким не дорожить», – пише Наталія Пасічник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Полковник поліції, заступниця начальника ГУНП Волинізаявила про незаконне звільнення з посади.Витяг з наказу про звільнення за «власним бажанням» Наталія Пасічник отримала у п’ятницю, 1 травня, – про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.У причині звільнення зазначили рапорт поліцейської від 06.03.2020 року, однак сама Наталія Пасічник переконує, що ніякого рапорту вона не писала і звільнятися не планувала.«Сьогодні, 01.05.2020, отримала витяг з наказу про моє звільнення з Національної поліції «за власним бажанням». От тільки є кілька нюансів: такого бажання не виявляла, відповідного рапорту не подавала, перебуваю на лікарняному. Порушено вимоги всього чинного законодавства України і, мабуть, не взято до уваги, що незаконне звільнення є кримінально караним діянням», – йдеться у дописі.Станом на 1 травня вислуга в правоохоронних структурах складає більше ніж 26 з половиною років. За цей період їй нарахували 3263 гривні суми відшкодування.Нагадаємо, що 2 березня волинянам офіційно представили нового начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області –, який до цього обіймав посаду керівника обласного управління стратегічних розслідувань. Попередньо на посаді очільника поліції Волині із 2016 року був, якого звільнили 25 лютого 2020 року. Наталія Пасічник зазначає, що не сподівається на підтримку своїх колег і на їхні коментарі під постом у соцмережі. Переконує, що репресія від керівництва – неминуча.«Коли я була на роботі,щоразу намагалася довести до кожного працівника, що він потрібен, що його участь в роботі колективу важлива, що кожному властиво помилятися, але ми працюємо, разом вчимося і все буде добре. Трималися купи, згуртовували колективи, співпереживали, допомагали... На жаль, тепер ніхто і ніким не дорожить», – пише Наталія Пасічник.

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