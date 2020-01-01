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У Луцьку на протест вийшли підприємці Старого ринку

У Луцьку на протест вийшли підприємці Старого ринку
У Луцьку на акцію протесту вийшли декілька десятків підприємців ще одного ринку – Центрального (Старого).

Дійство відбулося у пообідню пору 1 травня.

Учасники вимагали від міської влади відновити роботу ринків, оскільки уряд дозволив це за умови виконання переліку санітарних норм.

Підприємці прийшли на територію ринку з плакатами зі словами «Знищення малого бізнесу», «Чим годувати сім’ї?», «ЛМР, виконуйте рішення Кабміну» тощо.

Нагадаємо, вранці 1 травня більше півсотні підприємців з ринків «Північний» та «Лучеськ» вийшли на протест через те, що їм не дозволили працювати, попри виконання ними усіх передбачених вимог.
Зауважимо, що Луцька міська рада учора, 30 квітня, під час сесії дозволила працювати сільськогосподарським ярмаркам просто неба на семи локаціях, але не ринкам.

Натомість підприємці зауважують, що згідні дотримуватися усіх перерахованих Міністерством охорони здоров’я вимог, аби відновити роботу.

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Теги: ринок, Луцьк, протест
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Коментарі 6
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звертайтеся до народного депутата від Луцька Палиці, якого ви самі обрали
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бариги-спекулянти.... Палиці треба зараз відкрити Новий ринок,щоб старий здувся сам собою.
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До чого той плакат про годування? Люди до вас не підуть бо не хочуть наражатись на небезпеку, то звідки у вас прибутки будуть? А бачучи як ви не дотримуєтесь закликів про карантин, то таких людей обходив би взагалі стороною, бо ви взагалі ні про що не думаєте і невідомо як ви себе поводите, де, як і з ким до того як потрапити на ринок. Ви небезпека для оточуючих зі своїми протестами!
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Палиця пропонував стадіон під базар - чого не захтіли?
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Стадіон для спортивних змагань, а не для торгівлі. Потім, в знищені інфраструктури стадіону, будуть винні підприємці.
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а тепер дякуйте
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