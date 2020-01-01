У Луцьку на протест вийшли підприємці Старого ринку





Дійство відбулося у пообідню пору 1 травня.



Учасники вимагали від міської влади відновити роботу ринків, оскільки уряд дозволив це за умови виконання переліку санітарних норм.



Підприємці прийшли на територію ринку з плакатами зі словами «Знищення малого бізнесу», «Чим годувати сім’ї?», «ЛМР, виконуйте рішення Кабміну» тощо.



Нагадаємо, вранці 1 травня більше півсотні

Зауважимо, що Луцька міська рада учора, 30 квітня, під час сесії дозволила працювати сільськогосподарським ярмаркам просто неба на семи локаціях, але не ринкам.



Натомість підприємці зауважують, що згідні дотримуватися усіх перерахованих Міністерством охорони здоров’я вимог, аби відновити роботу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на акцію протесту вийшли декілька десятків підприємців ще одного ринку – Центрального (Старого).Дійство відбулося у пообідню пору 1 травня.Учасники вимагали від міської влади відновити роботу ринків, оскільки уряд дозволив це за умови виконання переліку санітарних норм.Підприємці прийшли на територію ринку з плакатами зі словами «Знищення малого бізнесу», «Чим годувати сім’ї?», «ЛМР, виконуйте рішення Кабміну» тощо.Нагадаємо, вранці 1 травня більше півсотні підприємців з ринків «Північний» та «Лучеськ» вийшли на протест через те, що їм не дозволили працювати, попри виконання ними усіх передбачених вимог.Зауважимо, що Луцька міська рада учора, 30 квітня, під час сесії дозволила працювати сільськогосподарським ярмаркам просто неба на семи локаціях, але не ринкам.Натомість підприємці зауважують, що згідні дотримуватися усіх перерахованих Міністерством охорони здоров’я вимог, аби відновити роботу.

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