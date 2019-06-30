Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО

Андрій Куницький поділився дивовижними мальовничими світлинами озера Озюрка.



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Автор намагався не лише показати красу природи, але й упіймати несподівані ракурси.



«Так на все дивиться Господь», – зазначили у коментарях до фото поціновувачі творчості Андрія.





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