Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Сьогодні, 05:20
Волинський фотограф та відеограф Андрій Куницький поділився дивовижними мальовничими світлинами озера Озюрка.
Про це пише Таблоїд Волині.
Автор намагався не лише показати красу природи, але й упіймати несподівані ракурси.
«Так на все дивиться Господь», – зазначили у коментарях до фото поціновувачі творчості Андрія.
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Про це пише Таблоїд Волині.
Автор намагався не лише показати красу природи, але й упіймати несподівані ракурси.
«Так на все дивиться Господь», – зазначили у коментарях до фото поціновувачі творчості Андрія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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