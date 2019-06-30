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Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО

Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф та відеограф Андрій Куницький поділився дивовижними мальовничими світлинами озера Озюрка.

Про це пише Таблоїд Волині.

Автор намагався не лише показати красу природи, але й упіймати несподівані ракурси.

«Так на все дивиться Господь», – зазначили у коментарях до фото поціновувачі творчості Андрія.

Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО
Волинський фотограф поділився неймовірними світлинами озера. ФОТО

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Теги: озеро, Озюрко, фотограф, природа, краєвид
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