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На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО

На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО
На Волині невідомий чоловік у балаклаві підпалив автомобіль на єврономерах, який був завантажений краденим дубом.

Події розгорнулися на дорозі Цумань-Берестяне, що у Ківерцівському районі, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

Працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» під час патрулювання помітили автомобіль з євономерами. Підозри підтвердилися – машина була завантажена дубовими колодками. Її затримали. Лісопорушники вже традиційно покинули автівку і втекли.
На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО
На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО

Та за кілька хвилин повернулися на іншому автомобілі. Один із лісопорушників у балаклаві, очевидно, намагаючись знищити докази, підпалив затриманий автомобіль.

При цьому чоловік постійно погрожував лісовій охороні та намагався залякати розправою.
На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО

Встановлено, що лісопорушник, який підпалив автомобіль, – житель смт Цумань, котрий неодноразовово був затриманий за самовільну порубку та крадіжку дубів.
На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО

Цього разу лісопорушники «напрацювали» на кілька статей і адміністративного, і кримінального кодексів України. Спочатку вони порушили «Правила пожежної безпеки в лісах України», заїхавши до лісу, при цьому пошкодивши замок на шлагбаумі при в’їзді на лісову дорогу. Самовільною порубкою у Горинському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» завдали шкоди на 68 тис. грн. А завершили свій «кримінальний список дня» спалюванням автівки та погрозами в бік працівників державної лісової охорони.

Лісівники відзняли все на відео. Про факт повідомили поліцію. На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі та особи всіх причетних встановлюються.

Сподіваємося, тепер знахабнілі дубокради відповідатимуть за всіма статтями.


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Теги: Волинь, ВОУЛМГ, ліс
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Коментарі 2
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Ну от хоть хтось вірить, що в цій країні з Такими судами))))
Треба міняти країну!!! ))))
Бажано на цивілізовану європейську
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Треба було прив’язати того в Балаклаві до колодок і хай би горів разом з ними, якщо такий розумний!!!
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