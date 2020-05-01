На Волині чоловік у балаклаві на очах у лісівників підпалив автівку з краденим дубом. ВІДЕО
02 травень, 23:45
На Волині невідомий чоловік у балаклаві підпалив автомобіль на єврономерах, який був завантажений краденим дубом.
Події розгорнулися на дорозі Цумань-Берестяне, що у Ківерцівському районі, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» під час патрулювання помітили автомобіль з євономерами. Підозри підтвердилися – машина була завантажена дубовими колодками. Її затримали. Лісопорушники вже традиційно покинули автівку і втекли.
Та за кілька хвилин повернулися на іншому автомобілі. Один із лісопорушників у балаклаві, очевидно, намагаючись знищити докази, підпалив затриманий автомобіль.
При цьому чоловік постійно погрожував лісовій охороні та намагався залякати розправою.
Встановлено, що лісопорушник, який підпалив автомобіль, – житель смт Цумань, котрий неодноразовово був затриманий за самовільну порубку та крадіжку дубів.
Цього разу лісопорушники «напрацювали» на кілька статей і адміністративного, і кримінального кодексів України. Спочатку вони порушили «Правила пожежної безпеки в лісах України», заїхавши до лісу, при цьому пошкодивши замок на шлагбаумі при в’їзді на лісову дорогу. Самовільною порубкою у Горинському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» завдали шкоди на 68 тис. грн. А завершили свій «кримінальний список дня» спалюванням автівки та погрозами в бік працівників державної лісової охорони.
Лісівники відзняли все на відео. Про факт повідомили поліцію. На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі та особи всіх причетних встановлюються.
Сподіваємося, тепер знахабнілі дубокради відповідатимуть за всіма статтями.
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Події розгорнулися на дорозі Цумань-Берестяне, що у Ківерцівському районі, - повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» під час патрулювання помітили автомобіль з євономерами. Підозри підтвердилися – машина була завантажена дубовими колодками. Її затримали. Лісопорушники вже традиційно покинули автівку і втекли.
Та за кілька хвилин повернулися на іншому автомобілі. Один із лісопорушників у балаклаві, очевидно, намагаючись знищити докази, підпалив затриманий автомобіль.
При цьому чоловік постійно погрожував лісовій охороні та намагався залякати розправою.
Встановлено, що лісопорушник, який підпалив автомобіль, – житель смт Цумань, котрий неодноразовово був затриманий за самовільну порубку та крадіжку дубів.
Цього разу лісопорушники «напрацювали» на кілька статей і адміністративного, і кримінального кодексів України. Спочатку вони порушили «Правила пожежної безпеки в лісах України», заїхавши до лісу, при цьому пошкодивши замок на шлагбаумі при в’їзді на лісову дорогу. Самовільною порубкою у Горинському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» завдали шкоди на 68 тис. грн. А завершили свій «кримінальний список дня» спалюванням автівки та погрозами в бік працівників державної лісової охорони.
Лісівники відзняли все на відео. Про факт повідомили поліцію. На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі та особи всіх причетних встановлюються.
Сподіваємося, тепер знахабнілі дубокради відповідатимуть за всіма статтями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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