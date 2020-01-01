Луцька івент-агенція створила власний сайт
03 травень, 15:55
У луцької івент-агенції «Tikhonov сoncert and event agency» з`явився веб-сайт.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив власник агеції Євген Тихонов.
Відтепер всі охочі зможуть купувати квитки на всі події на сайті - IGOGO.COM.UA
Придбати квитки на сайт можна без комісії, при відміні подій покупці повернуть кошти протягом 14 днів,
Серед переваг і те, що кожен клієнт напряму купує квитки у організаторів,тому 100% отримує офіційні квитки.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив власник агеції Євген Тихонов.
Відтепер всі охочі зможуть купувати квитки на всі події на сайті - IGOGO.COM.UA
Придбати квитки на сайт можна без комісії, при відміні подій покупці повернуть кошти протягом 14 днів,
Серед переваг і те, що кожен клієнт напряму купує квитки у організаторів,тому 100% отримує офіційні квитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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