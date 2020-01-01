Луцька івент-агенція створила власний сайт





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив власник агеції Євген Тихонов.





Відтепер всі охочі зможуть купувати квитки на всі події на сайті -

Придбати квитки на сайт можна без комісії, при відміні подій покупці повернуть кошти протягом 14 днів,



Серед переваг і те, що кожен клієнт напряму купує квитки у організаторів,тому 100% отримує офіційні квитки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцької івент-агенції «Tikhonov сoncert and event agency» з`явився веб-сайт.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив власник агеціїВідтепер всі охочі зможуть купувати квитки на всі події на сайті - IGOGO.COM.UA

Придбати квитки на сайт можна без комісії, при відміні подій покупці повернуть кошти протягом 14 днів,Серед переваг і те, що кожен клієнт напряму купує квитки у організаторів,тому 100% отримує офіційні квитки.

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