Ексгравець «Волині» Бартулович назвав причини переходу в «Інгулець»

Младен Бартуловіч розповів, чим керувався, коли вирішив покинути розташування "хрестоносців" та перейти в "Інгулець".



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«Хотілося бути ближче до дому (сім'я Бартуловіча живе в Дніпрі - прим.), адже дитина вже ходить в школі. В останні роки я постійно був в роз'їздах і практично ніколи вдома. А тут такий варіант, мені дуже зручно. Якщо виділити конкретні причини, то амбіції, президент, проект, тренер і близькість до будинку. Гроші тут взагалі були ні до чого», - сказав Бартулович.



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