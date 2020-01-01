Ексгравець «Волині» Бартулович назвав причини переходу в «Інгулець»
Сьогодні, 18:52
Колишній гравець луцької "Волині" Младен Бартуловіч розповів, чим керувався, коли вирішив покинути розташування "хрестоносців" та перейти в "Інгулець".
Про це пише Трибуна.
«Хотілося бути ближче до дому (сім'я Бартуловіча живе в Дніпрі - прим.), адже дитина вже ходить в школі. В останні роки я постійно був в роз'їздах і практично ніколи вдома. А тут такий варіант, мені дуже зручно. Якщо виділити конкретні причини, то амбіції, президент, проект, тренер і близькість до будинку. Гроші тут взагалі були ні до чого», - сказав Бартулович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Трибуна.
«Хотілося бути ближче до дому (сім'я Бартуловіча живе в Дніпрі - прим.), адже дитина вже ходить в школі. В останні роки я постійно був в роз'їздах і практично ніколи вдома. А тут такий варіант, мені дуже зручно. Якщо виділити конкретні причини, то амбіції, президент, проект, тренер і близькість до будинку. Гроші тут взагалі були ні до чого», - сказав Бартулович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 травня
Сьогодні, 20:00
Волинське село у роки Першої світової. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
Ексгравець «Волині» Бартулович назвав причини переходу в «Інгулець»
Сьогодні, 18:52
На скільки зменшилося населення Волині
Сьогодні, 18:15
У волинському селі підробляли горілку відомих марок
Сьогодні, 17:33