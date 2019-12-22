Волинські вчителі записали реп-звернення до своїх вихованців. ВІДЕО

Вчителі Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату записали оригінальне відеозвернення до своїх вихованців.Відео опублікували на сторінці закладу.Педагоги зачитали реп, у якому звернулися до вихованців та наголосили про необхідність вчитися дистанційно під час карантину, але і не забувати відпочивати та дотримуватися "карантинних" правил.Також працівники запевнили учнів, що з нетерпінням чекають їх у стінах закладу.