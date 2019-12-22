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Волинські вчителі записали реп-звернення до своїх вихованців. ВІДЕО

Волинські вчителі записали реп-звернення до своїх вихованців. ВІДЕО
Вчителі Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату записали оригінальне відеозвернення до своїх вихованців.

Відео опублікували на сторінці закладу.

Педагоги зачитали реп, у якому звернулися до вихованців та наголосили про необхідність вчитися дистанційно під час карантину, але і не забувати відпочивати та дотримуватися "карантинних" правил.

Також працівники запевнили учнів, що з нетерпінням чекають їх у стінах закладу.


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Теги: Рожищенський НРЦ, Рожище, Волинь
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