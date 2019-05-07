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«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою

«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою
Колишню заступницю голови Волинської облдержадміністрації Світлану Мишковець нагородили церковною відзнакою "За жертовність".

Про це інформують на сторінці Волинської єпархії ПЦУ у facebook.

Так, у неділю жон-мироносиць митрополит Луцький і Волинський Михаїл привітав жінок зі святом під час казання на завершення Божественної літургії в кафедральному соборі Святої Трійці.

Архіпастир наголосив, що жінка дає життя не лише своїм тілом, але й своєю працею. Вона завжди є берегинею.

Згадуючи подвиг святих мироносиць, владика нагадав: вони, не боячись ніяких покарань та не вимагаючи ніяких підтверджень, затемна поспішили до гробу Господнього, аби помазати тіло Христа миром. Це було свідченням їхньої найбільшої любові.

Під час проповіді митрополит від усієї єпрахії привітав Свтілану Мишковець зі святом та вручив їй церковну відзнаку "За жертовність".

«За жертовність»: ексзаступницю голови Волинської ОДА нагородили церковною відзнакою


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Теги: Світлана Мишковець, орден, нагорода, За жертовність, митрополит Михаїл
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