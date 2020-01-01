Вперше в Україні: під Луцьком гурт «Без обмежень» дасть автоконцерт під відкритим небом





Про це



"Втомились сидіти вдома, втомились від поганих новин, від вірусів і від того, що не можемо побачити улюблених артистів... Tikhonov Agency не могли з цим змиритись...тому зустрічайте!", - йдеться у повідомленні.

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Організатори такого дійства зазначають, що захід у такому форматі відбуватиметься вперше в Україні. Та додають, таку ідею вирішили впровадити, щоб підтримати прихильників, які через карантин не можуть відвідати концерти улюбленого гурту.

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"Гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" вкотре переконує, що дійсно немає жодних перешкод на шляху до ВАС!", - зазначили організатори заходу.

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Автоконцерт відбудеться 29 травня о 19:00 на колишньому летовищі села Крупа, що 12 км від центру міста Луцьк.

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Квитки можна купити за цим посиланням. Ціна квитка - за авто, не з людини. В одному авто дозволено знаходитись не більше 2-ом дорослим особам та 2-ом дітям до 12 років включно. Проте зауважують, існує єдиний нюанс - відвідувачі концерту мають залишатися в атомобілях та дотримуватись правил карантину.



Отож, правила безпечного перебування на автоконцерті:

- Квиток є перепусткою на подію для одного автомобіля.

- В одному авто дозволено знаходитись не більше 2-ом дорослим особам та 2-ом дітям до 12 років включно.

- При в'їзді на територію події відбуватиметься ОБОВ'ЯЗКОВЕ вимірювання температури бездотиковим термометром.

- Кожен пасажир автомобіля повинен мати при собі засоби особистого захисту та гігієни: захисну маску, рукавиці, антисептик.

- Виходити з автомобіля дозволено лише у туалет, при цьому з одягненою маскою, рукавицями та з дотриманням безпечних відстаней, згідно розмітки.

- Одночасно у черзі до 1 туалету дозволено перебувати не більше 5 осіб.

- Заборонено пересуватися на автомобілі по території до повного завершення концерту, за виключенням виїзду за територію, при цьому повернення неможливе.

- Забороняється контактувати з будь-ким із присутніх.

- Забороняється розпивати алкогольні напої та вживати заборонені речовини.

- На території працюватиме професійна охорона та поліція, яка має право без пояснення причини попросити залишити подію.

- Забороняється вмикати музику, або інші технічні прилади, які створять дискомфорт іншим відвідувачам.

- Забороняється фото-відео зйомка концерту на професійне обладнання за виключенням попередньої акредитації.

- Між рядами автомобілів постійно чергуватиме охорона та волонтери, які зможуть оперативно вирішити будь-яку проблему, також буде створено спеціальний канал у засобах зв'язку.

- Для кросоверів та мінівенів відведені спеціальні місця, щоб не закривати огляд більш низьким авто.

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