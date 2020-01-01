Пом`якшення карантину: що рекомендує міністерство охорони здоров`я





У найближчі два дні представники бізнесу та громадськості можуть вносити пропозиції щодо роботи в умовах карантину, - пише



Нагадаємо,



Розпорядженням головного санлікаря Віктора Ляшка оприлюднили проекти визначених рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, перукарень, об'єктів побутового обслуговування населення, надання послуг нотаріусами, адвокатами, аудиторами з 11 травня.



Загальною вимогою є проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня, використання працівниками засобів індивідуального захисту і проведення дезінфекції робочих місць.



Перукарням і салонам краси міністерство має намір рекомендувати:



- приймати клієнтів тільки за попереднім записом і з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами



-очікування клієнтами послуги безпосередньо в закладі заборонять



- дозволять перебування не більше 1 клієнта на 10 кв. м, відстань між місцями надання послуг - не менше 2 м





Об'єктам побутового обслуговування населення пропонується:



- організувати прийом клієнтів таким чином, щоб вони чекали своєї черги на вулиці на відстані не менше 1,5 м один від одного



- не більше 1 людини на 10 кв. м повинно буде знаходитися в місцях торгівлі непродовольчими товарами





Закладам громадського харчування будуть рекомендувати:



- забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м



- замовлення слід приймати по телефону або через спеціально облаштоване віконце / вхідні двері



- місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом



- замовлення повинно буде видаватися виключно в одноразовому посуді



- забороняється видавати клієнту меню, воно повинно бути розміщено для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення





Для нотаріусів, адвокатів та аудиторів рекомендується:



- приймати клієнтів тільки за попереднім записом і з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами



- очікування клієнтами послуги безпосередньо в закладі заборонять.



Також МОЗ пропонує обговорити вимоги щодо протиепідемічних заходів для парків, скверів, садів, оранжерей під відкритим небом, музеїв під відкритим небом, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортмайданчиків.



Згідно з проектом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів адміністрації зазначених зон відпочинку слід:



- розмістити на території і при вході правила і обмеження

оцінити місця потенційного скупчення відвідувачів і розмістити там додаткову інформацію про заходи профілактики



- забезпечити функціонування туалетів, наявність рідкого мила, антисептиків при вході, а також регулярне прибирання та дезінфекцію



- не допускати проведення організованих заходів на території зон відпочинку, функціонування атракціонів і т.п.



- не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину заборонено



При цьому відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку при дотриманні заходів профілактики в групах не більше трьох осіб, а також використовувати зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом при дотриманні правил.



Громадське обговорення триватиме до 6 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи різних закладів в умовах карантину, яким дозволили працювати з 11 травня.У найближчі два дні представники бізнесу та громадськості можуть вносити пропозиції щодо роботи в умовах карантину, - пише Кореспондент. Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 22 травня, але пом'якшити низку обмежувальних заходів. Розпорядженням головного санлікаряоприлюднили проекти визначених рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, перукарень, об'єктів побутового обслуговування населення, надання послуг нотаріусами, адвокатами, аудиторами з 11 травня.Загальною вимогою є проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня, використання працівниками засобів індивідуального захисту і проведення дезінфекції робочих місць.міністерство має намір рекомендувати:- приймати клієнтів тільки за попереднім записом і з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами-очікування клієнтами послуги безпосередньо в закладі заборонять- дозволять перебування не більше 1 клієнта на 10 кв. м, відстань між місцями надання послуг - не менше 2 мОб'єктампропонується:- організувати прийом клієнтів таким чином, щоб вони чекали своєї черги на вулиці на відстані не менше 1,5 м один від одного- не більше 1 людини на 10 кв. м повинно буде знаходитися в місцях торгівлі непродовольчими товарамиЗакладамбудуть рекомендувати:- забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м- замовлення слід приймати по телефону або через спеціально облаштоване віконце / вхідні двері- місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом- замовлення повинно буде видаватися виключно в одноразовому посуді- забороняється видавати клієнту меню, воно повинно бути розміщено для ознайомлення поруч з місцем видачі замовленняДлярекомендується:- приймати клієнтів тільки за попереднім записом і з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами- очікування клієнтами послуги безпосередньо в закладі заборонять.Також МОЗ пропонує обговорити вимоги щодо протиепідемічних заходів для парків, скверів, садів, оранжерей під відкритим небом, музеїв під відкритим небом, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортмайданчиків.Згідно з проектом розпорядження, при організації протиепідемічних заходів адміністрації зазначених зон відпочинку слід:- розмістити на території і при вході правила і обмеженняоцінити місця потенційного скупчення відвідувачів і розмістити там додаткову інформацію про заходи профілактики- забезпечити функціонування туалетів, наявність рідкого мила, антисептиків при вході, а також регулярне прибирання та дезінфекцію- не допускати проведення організованих заходів на території зон відпочинку, функціонування атракціонів і т.п.- не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину забороненоПри цьому відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку при дотриманні заходів профілактики в групах не більше трьох осіб, а також використовувати зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом при дотриманні правил.Громадське обговорення триватиме до 6 травня.

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