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На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО

На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
Сьогодні слідчі детективи Головного управління Нацполіції у Волинській області спільно із оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області за процесуального керівництва обласної прокуратури провели спецоперацію щодо припинення злочинної діяльності волинян, котрі налагодили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до виправної установи області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

В операції взяли участь бійці спецпідрозділу КОРД ГУНП в області, роти поліції особливого призначення та співробітники ТОРу Управління патрульної поліції.

У результаті проведення ряду санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили наркотичні та психотропні речовини, гроші здобуті злочинним шляхом, зброю, електронні ваги, мобільні телефони, сім-картки різних мобільних операторів та інші речові докази по справі.

Вилучене направлять на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Одному із фігурантів справи слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В рамках досудового розслідування вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам кримінального правопорушення та обрання їм міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО
На Волині – масштабне затримання банди, яка постачала наркотики у виправну колонію. ФОТО

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Теги: Волинь, виправна колонія, наркотики
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Коментарі 3
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Чули де дзвін але не знаєм де він. Провокація вищих посадових службовців!
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