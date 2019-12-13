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У Луцьку легковик протаранив поліцейське авто

У Луцьку легковик протаранив поліцейське авто
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого (під мостом) сталась аварія за участі поліцейської автівки і Peugeot Partner.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась приблизно о 17:30. Як видно з фото, легковик в'їхав у задню частину автівки марки Mitsubishi патрульної поліції.

Автівки отримали незначні механічні пошкодження. Потерпілих немає.


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Теги: аварія, Луцьк, Карпенка-Карого
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