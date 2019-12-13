У Луцьку легковик протаранив поліцейське авто





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась приблизно о 17:30. Як видно з фото, легковик в'їхав у задню частину автівки марки Mitsubishi патрульної поліції.



Автівки отримали незначні механічні пошкодження. Потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого (під мостом) сталась аварія за участі поліцейської автівки і Peugeot Partner.Про цеповідомили очевидці.Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась приблизно о 17:30. Як видно з фото, легковик в'їхав у задню частину автівки марки Mitsubishi патрульної поліції.Автівки отримали незначні механічні пошкодження. Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію