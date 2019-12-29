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У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
На вулиці Рівненській у Луцьку трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода трапилася сьогодні, 6 травня, приблизно о 17:30.

Зі слів очевидців, зіткнулися автомобілі Volkswagen та ВАЗ. В останнього внаслідок ДТП пошкоджена передня частина.

Ймовірно, причиною дорожньо-транспортної пригода стала слизька дорога. Водії не розрахували правильної дистанції, внаслідок чого сталося зіткнення.

На щастя, потерпілих в аварії немає.

У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк, зіткнення
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