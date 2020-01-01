Ексгравець «Волині» стане головним тренером одного з клубів Першої ліги, - ЗМІ





Про це повідомляє Динамоманія.



Нагадаємо, одесити, які виступають у Першій лізі, через фінансову кризу попрощалися з Остапом Маркевичем і урізали зарплати футболістам.



Останнім місцем роботи Ковальця була "Оболонь-Бровар", яку він покинув минулого зимового міжсезоння.



Як відомо, Сергій Ковалець - український футболіст і тренер. Свого часу був головним тренером молодіжної збірної України, виступав за "Динамо", "Дніпро", "Твенте", "Карпати", "Чорноморець".



У сезоні 2003-2004 років - захищав кольори луцької "Волині", за яку зіграв 8 матчів та забив один гол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній наставник збірної України U-21 та гравець ФК "Волинь" Сергій Ковалець найближчим часом повинен стати головним тренером "Чорноморця".Про це повідомляєНагадаємо, одесити, які виступають у Першій лізі, через фінансову кризу попрощалися зі урізали зарплати футболістам.Останнім місцем роботи Ковальця була "Оболонь-Бровар", яку він покинув минулого зимового міжсезоння.Як відомо, Сергій Ковалець - український футболіст і тренер. Свого часу був головним тренером молодіжної збірної України, виступав за "Динамо", "Дніпро", "Твенте", "Карпати", "Чорноморець".У сезоні 2003-2004 років - захищав кольори луцької "Волині", за яку зіграв 8 матчів та забив один гол.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію