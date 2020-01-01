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Ексгравець «Волині» стане головним тренером одного з клубів Першої ліги, - ЗМІ

Ексгравець «Волині» стане головним тренером одного з клубів Першої ліги, - ЗМІ
Колишній наставник збірної України U-21 та гравець ФК "Волинь" Сергій Ковалець найближчим часом повинен стати головним тренером "Чорноморця".

Про це повідомляє Динамоманія.

Нагадаємо, одесити, які виступають у Першій лізі, через фінансову кризу попрощалися з Остапом Маркевичем і урізали зарплати футболістам.

Останнім місцем роботи Ковальця була "Оболонь-Бровар", яку він покинув минулого зимового міжсезоння.

Як відомо, Сергій Ковалець - український футболіст і тренер. Свого часу був головним тренером молодіжної збірної України, виступав за "Динамо", "Дніпро", "Твенте", "Карпати", "Чорноморець".

У сезоні 2003-2004 років - захищав кольори луцької "Волині", за яку зіграв 8 матчів та забив один гол.

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Теги: Волинь, Луцьк, футбол
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