Волинські лікарні отримали понад 128 мільйонів від Нацслужби здоров`я

Медичні заклади Волині отримали 128,4 мільйона гривень від Національної служби здоров’я України в рамках Програми медичних гарантій.Кошти отримали 46 медичних закладів Волині, які надають екстрену та спеціалізовану допомогу за квітень в межах Програми медичних гарантій. Всього по Україні НСЗУ виплатила понад 4,4 млрд грн 1619-ти закладам, - повідомляє пресслужба НСЗУ.У Волинській області найбільші суми нарахувань за контрактом з НСЗУ з комунальних закладів отримали Луцька міська клінічна лікарня – 15,4 млн грн, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання – 13,8 млн грн та Волинська обласна клінічна лікарня – 12 млн грн.Нагадаємо, з 1 квітня пацієнт вільно обирає лікарню та лікаря не лише на первинці, а і для спеціалізованої допомоги. На вибір пацієнта не впливає ані реєстрація, ані форма власності закладу. Головна умова вибору - контракт лікарні з НСЗУ.Умовою фінансування є надання закладами електронної звітності. Кожна надана послуга, кожна консультація фіксується в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Достовірні дані - основа для прийняття рішень, в тому числі й фінансових. З 1 квітня в ЕСОЗ лікарі виписали пацієнтам понад 100 тис. електронних направлень. З них близько 82% - направлення на консультацію спеціаліста, 10% - на візуальні дослідження, 3% - на лабораторні процедури. Решта 5% - це інші види направлень. Також в ЕСОЗ вже зроблено понад 2 млн електронних медичних записів.Абсолютний рекордсмен України за кількістю пакетів медичних послуг, за якими має контракт з НСЗУ – Ковельське МТМО. Договір з НСЗУ цей заклад уклав за 22 видами допомоги, серед яких і 5 пріоритетних послуг – медична допомога при пологах, новонародженим (у складних неонатальних випадках), медична допомога при інфаркті міокарда та гострому мозковому інсульті, а також рання діагностика онкозахворювань. За 9 місяців 2020 року Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання отримає від НСЗУ 184,4 млн грн – на 119 млн більше медсубвенції 2019 року.