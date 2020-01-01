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На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО

На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська сталась аварія.

Про це інформує "Радар".

З фотографій, які опублікувало видання, видно, що автомобіль марки Audi зазнав значних механічних ушкоджень.

На місці аварії працює бригада медиків.

Наразі інформації про постраждалих немає. Обставини автотрощі встановлюють.

На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ
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