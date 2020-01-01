На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО
Сьогодні, 00:57
На виїзді з Нововолинська сталась аварія.
Про це інформує "Радар".
З фотографій, які опублікувало видання, видно, що автомобіль марки Audi зазнав значних механічних ушкоджень.
На місці аварії працює бригада медиків.
Наразі інформації про постраждалих немає. Обставини автотрощі встановлюють.
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Про це інформує "Радар".
З фотографій, які опублікувало видання, видно, що автомобіль марки Audi зазнав значних механічних ушкоджень.
На місці аварії працює бригада медиків.
Наразі інформації про постраждалих немає. Обставини автотрощі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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