На виїзді з Нововолинська – страшна аварія. ФОТО





Про це інформує



З фотографій, які опублікувало видання, видно, що автомобіль марки Audi зазнав значних механічних ушкоджень.



На місці аварії працює бригада медиків.



Наразі інформації про постраждалих немає. Обставини автотрощі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді з Нововолинська сталась аварія.Про це інформує "Радар" З фотографій, які опублікувало видання, видно, що автомобіль марки Audi зазнав значних механічних ушкоджень.На місці аварії працює бригада медиків.Наразі інформації про постраждалих немає. Обставини автотрощі встановлюють.

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