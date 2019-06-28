Кватирко запропонував вшанувати пам’ять загиблих захисників, облагородивши могилу у лісі

Начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарствапривітав ветеранів та захисників із Днем пам’яті та примирення і Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.У своєму дописі на фейсбуці він закликав залишатися вдома, а вітальні візити до ветеранів перенести на час, коли вони не нестимуть загрози їхньому здоров’ю. Натомість запропонував, для прикладу, облагородити могилу невідомого солдата у лісі, навести лад, посадити там квіти.«Вимушена вимога цієї весни залишатися вдома не дозволить нам сьогодні та завтра зібратися на Меморіалі Слави чи біля місць поховань загиблих воїнів. Але це не означає, що ми не маємо нагоди вшанувати тих, хто боровся не за себе, а за нас.Справжню пам’ять не чути і не видно. Вона безшумно повертає нас до важливих речей та людей. Згадати подумки – це вже дуже багато.Відвідати ветеранів, які живуть у нашому місті чи селі, можна не лише у травневі дні. Вони будуть раді нашій увазі завжди.Вшанувати загиблих можна, прибравши могилу невідомого солдата, яку раніше бачили в лісі. Посадіть там квіти, подбайте, щоб вони виросли та розквітли.У наших лісах – сотні різних поховань. Ліс був сховищем та порятунком для живих, став посмертним місцем примирення учасників різних воєн та конфліктів», - написав Кватирко.«8 та 9 травня – теж символічні для всіх нас дати. Незабутні. Святкові та болісні. Як сама перемога у будь-якій війні.Такою ж символічною стане дата нашої перемоги у війні, яка зараз триває на Сході країни. Дуже хочеться, щоб це відбулося якнайшвидше. Щоб про цю війну ми також говорили у минулому часі.А дата нашої перемоги нехай стане завершальною у хронології воєн. Щоб ніколи більше. Жодних подібних дат.Ми перемагаємо, коли про все це пам’ятаємо…» - йдеться у дописі.