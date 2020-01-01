Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 10 травня





Євро при купівлі становить – 28.644, продажу – 29.246.



Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,369.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.



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