Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 10 травня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.659, а продаж – 27.031.
Євро при купівлі становить – 28.644, продажу – 29.246.
Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,369.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.
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Євро при купівлі становить – 28.644, продажу – 29.246.
Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,369.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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