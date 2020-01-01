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Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 10 травня

Долар падає в ціні: курс валют у Луцьку на 10 травня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.659, а продаж – 27.031.

Євро при купівлі становить – 28.644, продажу – 29.246.

Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,369.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.632, продаж – 6.547.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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