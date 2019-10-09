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У Ковелі – коронавірус у священника і прихожан однієї церкви

У Ковелі – коронавірус у священника і прихожан однієї церкви
У Ковелі лише протягом двох останніх днів виявили понад 30 випадків коронавірусу. Спалах хвороби фіксують у релігійній громаді.

Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що 18 осіб у Ковелі захворіли після відвідування церкви Архістратига Михаїла. Люди, які захворіли, відвідували храм і у пасхальні, і у поминальні дні.

Коронавірус виявили і у настоятеля храму. Жінка з Ковеля, яка померла, прибирала в цій церкві.

Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 10 травня на Волині зареєстрували 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. 25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1).

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Теги: коронавірус, Церква, Ковель, Волинь
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