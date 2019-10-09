У Ковелі – коронавірус у священника і прихожан однієї церкви
Сьогодні, 12:30
У Ковелі лише протягом двох останніх днів виявили понад 30 випадків коронавірусу. Спалах хвороби фіксують у релігійній громаді.
Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що 18 осіб у Ковелі захворіли після відвідування церкви Архістратига Михаїла. Люди, які захворіли, відвідували храм і у пасхальні, і у поминальні дні.
Коронавірус виявили і у настоятеля храму. Жінка з Ковеля, яка померла, прибирала в цій церкві.
Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 10 травня на Волині зареєстрували 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. 25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1).
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Про це йшлося сьогодні, 10 травня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Директор Волинського обласного лабораторного центру, головний державний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, що 18 осіб у Ковелі захворіли після відвідування церкви Архістратига Михаїла. Люди, які захворіли, відвідували храм і у пасхальні, і у поминальні дні.
Коронавірус виявили і у настоятеля храму. Жінка з Ковеля, яка померла, прибирала в цій церкві.
Нагадаємо, станом на 10 годину ранку 10 травня на Волині зареєстрували 470 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. 25 із них виявили за останню добу: Ковельський район (13), Маневицький район (7), м.Нововолинськ (2), м.Луцьк (2) та Луцький район (1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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