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Парі на кілька тисяч доларів: чоловік пішки дістався з Луцька до Рівного. ВІДЕО

Парі на кілька тисяч доларів: чоловік пішки дістався з Луцька до Рівного. ВІДЕО
Лучанин уклав парі на 5 тисяч доларів, за умовами якого він пішки дістанеться з Луцька до Рівного. Подолати дистанцію він повинен був за 8 годин.

Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив користувач Василій Остряк.

Він опублікував відео, на якому видно, що чоловік біжить узбіччям в супроводі двох автомобілів.

"33 км подолано за 3 години", - зазначив автор допису.



До слова, відстань між містами Луцьк та Рівне складає 66 км напряму та 73 км - шляхами.

Дорогою "ставки" зросли ще на півтори тисячі доларів.


Згодом, близько 20:00 години Василій Остряк опублікував нове відео, під назвою "Фініш", де бігуна з оваціями зустрічають друзі.




До слова, нещодавно ми публікували інформацію про дівчину, яка за 39 годин прийшла пішки зі Львова до Ківерець.

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Теги: парі, Луцьк, Рівне, пішки
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