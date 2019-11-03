Парі на кілька тисяч доларів: чоловік пішки дістався з Луцька до Рівного. ВІДЕО





Про це у спільноті Василій Остряк.



Він опублікував відео, на якому видно, що чоловік біжить узбіччям в супроводі двох автомобілів.



"33 км подолано за 3 години", - зазначив автор допису.







До слова, відстань між містами Луцьк та Рівне складає 66 км напряму та 73 км - шляхами.



Дорогою "ставки" зросли ще на півтори тисячі доларів.





Згодом, близько 20:00 години Василій Остряк опублікував нове відео, під назвою "Фініш", де бігуна з оваціями зустрічають друзі.









До слова, нещодавно ми публікували інформацію про дівчину, яка за 39 годин прийшла пішки зі Львова до Ківерець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин уклав парі на 5 тисяч доларів, за умовами якого він пішки дістанеться з Луцька до Рівного. Подолати дистанцію він повинен був за 8 годин.Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив користувачВін опублікував відео, на якому видно, що чоловік біжить узбіччям в супроводі двох автомобілів."33 км подолано за 3 години", - зазначив автор допису.До слова, відстань між містами Луцьк та Рівне складає 66 км напряму та 73 км - шляхами.Дорогою "ставки" зросли ще на півтори тисячі доларів.Згодом, близько 20:00 години Василій Остряк опублікував нове відео, під назвою "Фініш", де бігуна з оваціями зустрічають друзі.До слова, нещодавно ми публікували інформацію про дівчину, яка

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