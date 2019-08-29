Відсьогодні у Луцьку відкриваються магазини в ТРЦ, літні майданчики кафе та салони краси
Сьогодні, 10:40
У зв'язку із послабленням карантину у Луцьку від сьогодні, 11 травня, запрацює низка об'єктів.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що з 11 травня у місті розпочинають роботу деякі об’єкти відповідно до постанови Кабміну, зокрема:
- магазини непродовольчих товарів;
- непродовольчі магазини в ТРЦ (крім фуд-кортів та зони розваг);
- об’єкти побутового обслуговування населення;
- салони краси та перукарні;
- дитячі та спортивні майданчики просто неба;
- літні тераси закладів громадського харчування;
- стоматології;
- заклади громадського харчування на винос (якщо вони є об’єктами ринку харчових продуктів);
- адвокати, нотаріуси, психологи, аудитори;
- підприємства, що працюють у галузі ЗМІ;
- зоопарк;
- музеї, історико-культурні заповідники, бібліотеки без роботи в читальних залах.
Окрім того, з 11 травня дозволено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. У Луцьку зможуть також тренуватися спортсмени національних збірних команд, а також здійснювати кіно-та відеозйомку, проводити репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 людей і без глядачів).
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Надалі лучани повинні дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мати при собі документи. Під забороною – проведення масових заходів культурного, релігійного, розважального, соціального, спортивного, рекламного характеру. Щодо ринків, то в місті працюватимуть лише агропродовольчі майданчики для торгівлі.
«Кабмін прийняв це рішення в понеділок для того, щоб в підприємців був час підготуватися: відкликати працівників з відпусток, підготувати приміщення, закупити засоби захисту, дизрозчини тощо. Уряд опублікував постанову 7 травня ввечері, сьогодні ми це приймаємо, тому у підприємців є лише 2 дні. Це ненормальна ситуація. Уряду треба більш відповідально підходити до своїх рішень, бо для підприємців дорогий кожен день роботи», - відзначив депутат Ігор Поліщук.
Варто додати, що Кабмін заборонив повноцінне відновлення громадського транспорту з 11 травня, тому поки він не курсуватиме і в Луцьку.
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Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк розповів, що з 11 травня у місті розпочинають роботу деякі об’єкти відповідно до постанови Кабміну, зокрема:
- магазини непродовольчих товарів;
- непродовольчі магазини в ТРЦ (крім фуд-кортів та зони розваг);
- об’єкти побутового обслуговування населення;
- салони краси та перукарні;
- дитячі та спортивні майданчики просто неба;
- літні тераси закладів громадського харчування;
- стоматології;
- заклади громадського харчування на винос (якщо вони є об’єктами ринку харчових продуктів);
- адвокати, нотаріуси, психологи, аудитори;
- підприємства, що працюють у галузі ЗМІ;
- зоопарк;
- музеї, історико-культурні заповідники, бібліотеки без роботи в читальних залах.
Окрім того, з 11 травня дозволено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. У Луцьку зможуть також тренуватися спортсмени національних збірних команд, а також здійснювати кіно-та відеозйомку, проводити репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 людей і без глядачів).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лише двоє за столиком і 1,5 метра дистанції: як працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів у Луцьку
Надалі лучани повинні дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мати при собі документи. Під забороною – проведення масових заходів культурного, релігійного, розважального, соціального, спортивного, рекламного характеру. Щодо ринків, то в місті працюватимуть лише агропродовольчі майданчики для торгівлі.
«Кабмін прийняв це рішення в понеділок для того, щоб в підприємців був час підготуватися: відкликати працівників з відпусток, підготувати приміщення, закупити засоби захисту, дизрозчини тощо. Уряд опублікував постанову 7 травня ввечері, сьогодні ми це приймаємо, тому у підприємців є лише 2 дні. Це ненормальна ситуація. Уряду треба більш відповідально підходити до своїх рішень, бо для підприємців дорогий кожен день роботи», - відзначив депутат Ігор Поліщук.
Варто додати, що Кабмін заборонив повноцінне відновлення громадського транспорту з 11 травня, тому поки він не курсуватиме і в Луцьку.
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