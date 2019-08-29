Відсьогодні у Луцьку відкриваються магазини в ТРЦ, літні майданчики кафе та салони краси

У зв'язку із послабленням карантину у Луцьку від сьогодні, 11 травня, запрацює низка об'єктів.Про це йшлося у п’ятницю, 8 травня, під час сесії Луцькради.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннярозповів, що з 11 травня у місті розпочинають роботу деякі об’єкти відповідно до постанови Кабміну, зокрема:- магазини непродовольчих товарів;- непродовольчі магазини в ТРЦ (крім фуд-кортів та зони розваг);- об’єкти побутового обслуговування населення;- салони краси та перукарні;- дитячі та спортивні майданчики просто неба;- літні тераси закладів громадського харчування;- стоматології;- заклади громадського харчування на винос (якщо вони є об’єктами ринку харчових продуктів);- адвокати, нотаріуси, психологи, аудитори;- підприємства, що працюють у галузі ЗМІ;- зоопарк;- музеї, історико-культурні заповідники, бібліотеки без роботи в читальних залах.Окрім того, з 11 травня дозволено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон. У Луцьку зможуть також тренуватися спортсмени національних збірних команд, а також здійснювати кіно-та відеозйомку, проводити репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 людей і без глядачів).Надалі лучани повинні дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, мати при собі документи. Під забороною – проведення масових заходів культурного, релігійного, розважального, соціального, спортивного, рекламного характеру. Щодо ринків, то в місті працюватимуть лише агропродовольчі майданчики для торгівлі.«Кабмін прийняв це рішення в понеділок для того, щоб в підприємців був час підготуватися: відкликати працівників з відпусток, підготувати приміщення, закупити засоби захисту, дизрозчини тощо. Уряд опублікував постанову 7 травня ввечері, сьогодні ми це приймаємо, тому у підприємців є лише 2 дні. Це ненормальна ситуація. Уряду треба більш відповідально підходити до своїх рішень, бо для підприємців дорогий кожен день роботи», - відзначив депутатВарто додати, що Кабмін заборонив повноцінне відновлення громадського транспорту з 11 травня, тому поки він не курсуватиме і в Луцьку.