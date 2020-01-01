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«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО

«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
У зв'язку з послабленням карантину "Волинська Голландія" від сьогодні відкрила тюльпанове поле для відвідувачів.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

Нагадаємо, тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкрили для відвідувачів на 3 дні.

Директорка з виробництва "ЛіліЛайну" Тетяна Пашковська зазначила, що фермерське господарство цьогоріч придбало нові сорти тюльпанів.

"Закупили нову колекцію, 25 нових сортів тюльпанів. Наприклад, сорт "Айс-крім" - це популярний сорт елітних тюльпанів в Нідерландах. Загалом ми вирощуємо майже 400 сортів тюльпанів", - розповіла Тетяна Пашковська.

Власник поля, директор фермерського господарства "ЛіліЛайну" Олександр Подзізей зауважив, що роботи на тюльпановому полі відбуваються постійно протягом року.

"Це цілий цикл: починаємо садити осінню спеціальною машиною, на зиму накриваємо соломою, весною відбувається полив. Деякі сорти вже зрізали, але приблизно 80% квіткового врожаю ще можна нині побачити відвідувачам ", - каже Олександр Подзізей.

Також він додав, минулого року за весь час фестивалю було понад 5 тисяч відвідувачів. Проте цього року через карантин прогнозують меншу кількість людей.

Однак незважаючи на те, що в Україні досі триває карантинний період, помилуватися тюльпанами у день відкриття поля для відвідувачів приїхали сотні людей. Поруч з тюльпановим полем відвідувачів пригощають кавою, солодощами та іншою їжею. Поруч продають квіти, мед, навіть текстильні вироби.

«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО


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Теги: Влинська Голландія, відкриття, тюльпанове поле
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