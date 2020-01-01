«Волинська Голландія» стартувала: на тюльпановому полі – сотні відвідувачів. ФОТО
Сьогодні, 12:22
У зв'язку з послабленням карантину "Волинська Голландія" від сьогодні відкрила тюльпанове поле для відвідувачів.
Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Нагадаємо, тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкрили для відвідувачів на 3 дні.
Директорка з виробництва "ЛіліЛайну" Тетяна Пашковська зазначила, що фермерське господарство цьогоріч придбало нові сорти тюльпанів.
"Закупили нову колекцію, 25 нових сортів тюльпанів. Наприклад, сорт "Айс-крім" - це популярний сорт елітних тюльпанів в Нідерландах. Загалом ми вирощуємо майже 400 сортів тюльпанів", - розповіла Тетяна Пашковська.
Власник поля, директор фермерського господарства "ЛіліЛайну" Олександр Подзізей зауважив, що роботи на тюльпановому полі відбуваються постійно протягом року.
"Це цілий цикл: починаємо садити осінню спеціальною машиною, на зиму накриваємо соломою, весною відбувається полив. Деякі сорти вже зрізали, але приблизно 80% квіткового врожаю ще можна нині побачити відвідувачам ", - каже Олександр Подзізей.
Також він додав, минулого року за весь час фестивалю було понад 5 тисяч відвідувачів. Проте цього року через карантин прогнозують меншу кількість людей.
Однак незважаючи на те, що в Україні досі триває карантинний період, помилуватися тюльпанами у день відкриття поля для відвідувачів приїхали сотні людей. Поруч з тюльпановим полем відвідувачів пригощають кавою, солодощами та іншою їжею. Поруч продають квіти, мед, навіть текстильні вироби.
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Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Нагадаємо, тюльпанове поле, яке розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, відкрили для відвідувачів на 3 дні.
Директорка з виробництва "ЛіліЛайну" Тетяна Пашковська зазначила, що фермерське господарство цьогоріч придбало нові сорти тюльпанів.
"Закупили нову колекцію, 25 нових сортів тюльпанів. Наприклад, сорт "Айс-крім" - це популярний сорт елітних тюльпанів в Нідерландах. Загалом ми вирощуємо майже 400 сортів тюльпанів", - розповіла Тетяна Пашковська.
Власник поля, директор фермерського господарства "ЛіліЛайну" Олександр Подзізей зауважив, що роботи на тюльпановому полі відбуваються постійно протягом року.
"Це цілий цикл: починаємо садити осінню спеціальною машиною, на зиму накриваємо соломою, весною відбувається полив. Деякі сорти вже зрізали, але приблизно 80% квіткового врожаю ще можна нині побачити відвідувачам ", - каже Олександр Подзізей.
Також він додав, минулого року за весь час фестивалю було понад 5 тисяч відвідувачів. Проте цього року через карантин прогнозують меншу кількість людей.
Однак незважаючи на те, що в Україні досі триває карантинний період, помилуватися тюльпанами у день відкриття поля для відвідувачів приїхали сотні людей. Поруч з тюльпановим полем відвідувачів пригощають кавою, солодощами та іншою їжею. Поруч продають квіти, мед, навіть текстильні вироби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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