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У Луцьку 3-річний хлопчик блукав містом, поки його матір розпивала алкоголь

У Луцьку 3-річний хлопчик блукав містом, поки його матір розпивала алкоголь
У Луцьку гвардійці повернули матері зниклого хлопчика.

Про це повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.

Увечері 10 травня під час самостійного патрулювання по вулиці Ветеранів військовий наряд нацгвардійців звернув увагу на хлопчика, який стояв сам посеред вулиці і плакав. Жінка, що була поруч, розповіла: трирічний малюк заблукав і не міг знайти дорогу до мами. Гвардійці взялися допомогти йому.

«Ми почали опитувати людей, чи не бачили жінку, яка б шукала сина, дізнаватися чи не надходили на лінію 102 повідомлення про згубу. Однак до поліції ніхто не звертався. Люди ж казали, що хлопчик блукає вулицями сам вже більше години. Навіть вискочив на дорогу і ледь не потрапив в ДТП. Страшно стало за хлопчика, бо ж поруч парк, річка. Все що хочеш могло бути», - розповів старший військового наряду, старший солдат Вадим Головчик.

Згодом у глибині одного з дворів, ближче до паркової зони військовослужбовці звернули увагу на гучну компанію. Підійшовши ближче, вони побачили на місці поліцейських, яких напередодні викликали люди, що скаржились на порушення громадського порядку і тиші біля будинку. У компанії знаходилася жінка, яка й виявилася матір’ю хлопчика.

«Ми почали питати, коли вона бачила сина востаннє, де він був. Жінка була на підпитку. Плуталася в словах, знизуючи плечима, мовляв: «Десь тут гуляв». За гучним святкуванням з «друзями» вона навіть не помітила, як зникла дитина!» - додав гвардієць.

Трирічного малюка військовослужбовці передали матері, а поліція лишилася складати протокол про порушення.

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Теги: Луцьк, нацгвардійці, розшук
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Коментарі 1
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Матері? Це не мама, і навіть не людина.....
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