Натовпи на ярмарках та люди у парках без масок: як у Луцьку порушують карантин

Розповіли, які порушення карантинних обмежень фіксують у Луцьку.Про це говорили 12 травня під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.Спеціалісти Луцького міського управління Держпродспоживслужби у Волинській області особливу увагу приділили роботі на агропродовольчих ринках міста, які розпочали працювати 7 травня.Щодня на місцях торгівлі працюють по два інспектори Держпродспоживслужби, які проводять вимірювання температури усім відвідувачам та продавцям, здійснюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Торгові площі обладнані захисними екранами, нанесено розмітку для дотримання соціальної дистанції, проводиться регулярна дезінфекція, наявні санітайзери для рук. А от на ярмарках сільськогосподарської продукції протиепідемічні вимоги подекуди ігноруються, спостерігаються масові скупчення людей.Секретар міської ради, виконувач повноважень міського головинаголосив, що нині потрібно також звернути увагу і на роботу перукарень та салонів краси, аби ці об’єкти після відновлення роботи і значного напливу відвідувачів дотримувалися усіх необхідних вимог щодо дистанції та засобів індивідуального захисту.Працівники патрульної поліції продовжують перевіряти умови самоізоляції громадян, які повернулися до нашого міста з-за кордону. Оперативно реагують поліцейські і на повідомлення щодо порушень умов карантину та протиепідемічних заходів у місті. Грубих порушень карантину під час вихідних правоохоронці не зафіксували, однак все частіше на вулицях, у парках та скверах, інших громадських місцях лучани перебувають без засобів індивідуального захисту.