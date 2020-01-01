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З Луцька до Харкова відправлять 49 автобусів

З Луцька до Харкова відправлять 49 автобусів
Корпорація «Богдан Моторс» підписала договір на поставку 49 тролейбусів до Харкова.

Урочисте підписання угоди між ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс», Харківською міською радою та КП «Тролейбусне депо №3» відбулося сьогодні, 12 травня в Харкові, - йдеться на сторінці ДП "АСЗ N1" АТ "АК "Богдан Моторс" у фейсбуці.

Ще 15 квітня 2020 року ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс», яке знаходиться у Луцьку, отримало повідомлення від КП «Тролейбусне депо №3» міста Харків про те, що завод виграв тендер на постачання 49 тролейбусів для міста Харків.

Згідно вимог тендеру, до Харкова мають доставити дванадцять 19-ти метрових «Богдан Т90117» та 37 12-метрових «Богдан Т70117».

Тролейбуси придбають за кошти Європейського інвестиційного банку, з яким комунальне підприємство “Тролейбусне депо № 3” (Харків) підписало угоду на закупівлю транспорту та придбання ремонтного та діагностичного обладнання.

Згідно вимог тендеру, тролейбуси будуть поставлені протягом 50 тижнів після отримання авансового платежу. Додатково до всіх тролейбусів поставлятиметься комплект запасних частин і витратних матеріалів та комплект інструментів та обладнання для обслуговування і ремонту тролейбусів.

Крім цього, за умовами тендеру та з метою забезпечення якісної роботи електротранспорту, працівники ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» організують навчання для працівників КП «Тролейбусне депо №2» з питань експлуатації, технічного обслуговування та ремонту тролейбуса.

Нагадаємо, що «Луцький автоскладальний завод №1» в 2019 році вже виграв тендер на 57 тролейбусів для Харкова, до того ж «Богдан» співпрацює з органами місцевого самоврядування у рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні», який фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

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Теги: Луцьк, Богдан, транспорт
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