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Розшукують жінку, яка втекла із волинської психіатричної лікарні

Розшукують жінку, яка втекла із волинської психіатричної лікарні
На Волині розшукують Тетяну Михайлівну Суху, яка покинула психіатричну лікарню.

Про це на сторінці у facebook повідомила користувач Nadiyka Blomqvist.

Зазначається, що жінка 6 травня покинула територію Волинської обласної психіатричної лікарні в Луцьку і не повернулася додому.

Прикмети: жінці 48 років, приблизно 160 см, худої статури, темне волосся до плечей, карі очі. Одягнена була в куртку чорного кольору, чорні джинси, темний головний убір.

Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваної, просять звертатися за телефонами: 073 226 84 51 (Володимир), 093 556 7779 (Тетяна) 093 800 64 23 (Надія) або в поліцію.

У дописі також наголошують, що жінка має нестабільну психіку і може поводитися агресивно.

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Теги: розшук, жінка, Волинь, лікарня
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(Тетяна) 093 800 64 23 - тел.втікачки?
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