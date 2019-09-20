Розшукують жінку, яка втекла із волинської психіатричної лікарні
Сьогодні, 10:09
На Волині розшукують Тетяну Михайлівну Суху, яка покинула психіатричну лікарню.
Про це на сторінці у facebook повідомила користувач Nadiyka Blomqvist.
Зазначається, що жінка 6 травня покинула територію Волинської обласної психіатричної лікарні в Луцьку і не повернулася додому.
Прикмети: жінці 48 років, приблизно 160 см, худої статури, темне волосся до плечей, карі очі. Одягнена була в куртку чорного кольору, чорні джинси, темний головний убір.
Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваної, просять звертатися за телефонами: 073 226 84 51 (Володимир), 093 556 7779 (Тетяна) 093 800 64 23 (Надія) або в поліцію.
У дописі також наголошують, що жінка має нестабільну психіку і може поводитися агресивно.
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Про це на сторінці у facebook повідомила користувач Nadiyka Blomqvist.
Зазначається, що жінка 6 травня покинула територію Волинської обласної психіатричної лікарні в Луцьку і не повернулася додому.
Прикмети: жінці 48 років, приблизно 160 см, худої статури, темне волосся до плечей, карі очі. Одягнена була в куртку чорного кольору, чорні джинси, темний головний убір.
Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваної, просять звертатися за телефонами: 073 226 84 51 (Володимир), 093 556 7779 (Тетяна) 093 800 64 23 (Надія) або в поліцію.
У дописі також наголошують, що жінка має нестабільну психіку і може поводитися агресивно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
(Тетяна) 093 800 64 23 - тел.втікачки?
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