На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 14:54
У Луцьку під мостом на вулиці Карпенка-Карого трапилася аварія за участю двох автомобілв.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 травня, приблизно о 14:30.
Зі слів свідків, в аварію потрапили дві автівки - Toyota Land Cruiser та Mercedes. Як видно з фото, від удару після зіткнення автомобіль марки Toyota відкинуло з дороги.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою іформацією, потерпілих немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 травня, приблизно о 14:30.
Зі слів свідків, в аварію потрапили дві автівки - Toyota Land Cruiser та Mercedes. Як видно з фото, від удару після зіткнення автомобіль марки Toyota відкинуло з дороги.
Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою іформацією, потерпілих немає.
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