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На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО

На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО
У Луцьку під мостом на вулиці Карпенка-Карого трапилася аварія за участю двох автомобілв.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 травня, приблизно о 14:30.

Зі слів свідків, в аварію потрапили дві автівки - Toyota Land Cruiser та Mercedes. Як видно з фото, від удару після зіткнення автомобіль марки Toyota відкинуло з дороги.

Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою іформацією, потерпілих немає.

На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО
На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, зіткнення
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