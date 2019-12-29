На Карпенка-Карого – аварія: не розминулися Toyota та Mercedes. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 травня, приблизно о 14:30.



Зі слів свідків, в аварію потрапили дві автівки - Toyota Land Cruiser та Mercedes. Як видно з фото, від удару після зіткнення автомобіль марки Toyota відкинуло з дороги.



Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою іформацією, потерпілих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під мостом на вулиці Карпенка-Карого трапилася аварія за участю двох автомобілв.Про цеповідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 травня, приблизно о 14:30.Зі слів свідків, в аварію потрапили дві автівки - Toyota Land Cruiser та Mercedes. Як видно з фото, від удару після зіткнення автомобіль марки Toyota відкинуло з дороги.Обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. За попередньою іформацією, потерпілих немає.

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