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Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область

Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Кабінет Міністрів України на засіданні 13 травня затвердив перспективні плани формування територій громад п’яти областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Закарпатської.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Зокрема, перспективним планом, затвердженим урядом, передбачені 53 спроможні територіальні громади.

Найбільша із них – Луцька. До неї, згідно з перспективним планом, приєднуються такі громади, як Боголюбська, Жидичинська, Заборольська, Іванчицівська, Княгининівська, Одерадівська, Озерцівська, Прилуцька, Рокинівська, Шепельська.

До Ковельської громади, до прикладу, приєднаються такі ОТГ, як Білинська, Доротищенська, Зеленська, Ружинська, Тойкутська.

Шацька та Любешівська громади поглинуть в себе цілі райони.

Із поділом новим територіально-адміністративним поділом Волині та складом усіх 53 спроможних громад можна ознайомитися за посиланням.

Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область
Уряд затвердив перспективний план Волині: як поділили область


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Теги: Волинь, поділ, перспективний план, уряд, варте уваги
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