На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО





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Муніципали зрізали паркан з лівої частини ринку. На територію ринку представники мунварти Луцькради і підприємці зібралися сьогодні, 13 травня, увечері.



В.о. заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрій Сидорук розповів



"Ворота спиляли і забрали. На ринку залишилось два десятка підприємців, вирішують, хто чергуватиме уночі", - каже підприємиця Тетяна Біскуп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Центрального ринку після послаблення карантину знову неспокійно. Працівники департаменту муніципальної варти Луцькради взялися за демонтаж Старого ринку.Про це йдеться на сторінці "Європейський Центральний Ринок" у Facebook.Муніципали зрізали паркан з лівої частини ринку. На територію ринку представники мунварти Луцькради і підприємці зібралися сьогодні, 13 травня, увечері.В.о. заступника начальника Луцького міськвідділу поліціїрозповів Суспільному , що на ринку зібралося до 50 людей - підприємці, працівників мунварти Луцька."Ворота спиляли і забрали. На ринку залишилось два десятка підприємців, вирішують, хто чергуватиме уночі", - каже підприємиця

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