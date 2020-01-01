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На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО

На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На території Центрального ринку після послаблення карантину знову неспокійно. Працівники департаменту муніципальної варти Луцькради взялися за демонтаж Старого ринку.

Про це йдеться на сторінці "Європейський Центральний Ринок" у Facebook.

Муніципали зрізали паркан з лівої частини ринку. На територію ринку представники мунварти Луцькради і підприємці зібралися сьогодні, 13 травня, увечері.

В.о. заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрій Сидорук розповів Суспільному, що на ринку зібралося до 50 людей - підприємці, працівників мунварти Луцька.

"Ворота спиляли і забрали. На ринку залишилось два десятка підприємців, вирішують, хто чергуватиме уночі", - каже підприємиця Тетяна Біскуп.

На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО

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Теги: Старий ринок, підприємці, демонтаж
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Коментарі 1
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Відкрийте промисловий ринок !!! Завокзальной ринок !!! Що це за влада ???
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