На Старому ринку муніципали знесли частину паркану. ФОТО
Сьогодні, 19:31
На території Центрального ринку після послаблення карантину знову неспокійно. Працівники департаменту муніципальної варти Луцькради взялися за демонтаж Старого ринку.
Про це йдеться на сторінці "Європейський Центральний Ринок" у Facebook.
Муніципали зрізали паркан з лівої частини ринку. На територію ринку представники мунварти Луцькради і підприємці зібралися сьогодні, 13 травня, увечері.
В.о. заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрій Сидорук розповів Суспільному, що на ринку зібралося до 50 людей - підприємці, працівників мунварти Луцька.
"Ворота спиляли і забрали. На ринку залишилось два десятка підприємців, вирішують, хто чергуватиме уночі", - каже підприємиця Тетяна Біскуп.
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Про це йдеться на сторінці "Європейський Центральний Ринок" у Facebook.
Муніципали зрізали паркан з лівої частини ринку. На територію ринку представники мунварти Луцькради і підприємці зібралися сьогодні, 13 травня, увечері.
В.о. заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрій Сидорук розповів Суспільному, що на ринку зібралося до 50 людей - підприємці, працівників мунварти Луцька.
"Ворота спиляли і забрали. На ринку залишилось два десятка підприємців, вирішують, хто чергуватиме уночі", - каже підприємиця Тетяна Біскуп.
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Коментарі 1
Відкрийте промисловий ринок !!! Завокзальной ринок !!! Що це за влада ???
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