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У Південній Кореї - нові спалахи коронавірусу після пом`якшення карантину

У Південній Кореї - нові спалахи коронавірусу після пом`якшення карантину
Після того, як у Південній Кореї виявили повторне зараження на коронавірус у тих, хто одужав, влада заявила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину.

Про це повідомляє видання "Українські новини", посилаючись на Yonhap.

Наголошується, що за добу влада зафіксувала 119 осіб. Як
повідомляється, 69 випадків виявили в Сеулі. В той час, як 23 хворих виявили в Кенгідо, 15 - в Інчхоні, п'яти - в провінції Північний Чхунчонг, чотирьох - у Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.

"В Сеулі зафіксували ще один спалах інфекції, пов'язану з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Итаевон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Китаї після пом'якшення карантину фіксують спалахи коронавірусу, а також в Ухані, де вже відкрили школи для молодших класів - виявили п'ять нових випадків зараження коронавірусом.

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Теги: коронавірус, Південна Корея
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