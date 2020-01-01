У Південній Кореї - нові спалахи коронавірусу після пом`якшення карантину





Про це повідомляє видання



Наголошується, що за добу влада зафіксувала 119 осіб. Як

повідомляється, 69 випадків виявили в Сеулі. В той час, як 23 хворих виявили в Кенгідо, 15 - в Інчхоні, п'яти - в провінції Північний Чхунчонг, чотирьох - у Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу.



"В Сеулі зафіксували ще один спалах інфекції, пов'язану з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Итаевон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні", - йдеться в повідомленні.



Крім того, в Китаї після пом'якшення карантину фіксують спалахи коронавірусу, а також в Ухані, де вже відкрили школи для молодших класів - виявили п'ять нових випадків зараження коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після того, як у Південній Кореї виявили повторне зараження на коронавірус у тих, хто одужав, влада заявила про новий спалах COVID-19 після пом'якшення карантину.Про це повідомляє видання "Українські новини" , посилаючись на Yonhap.Наголошується, що за добу влада зафіксувала 119 осіб. Якповідомляється, 69 випадків виявили в Сеулі. В той час, як 23 хворих виявили в Кенгідо, 15 - в Інчхоні, п'яти - в провінції Північний Чхунчонг, чотирьох - у Пусані і по одному в провінціях Північна Джолла, Південний Ксенсан і Чеджу."В Сеулі зафіксували ще один спалах інфекції, пов'язану з нічними клубами в сеульському мікрорайоні Итаевон, що призвело до 119 випадків захворювання по всій країні", - йдеться в повідомленні.Крім того, в Китаї після пом'якшення карантину фіксують спалахи коронавірусу, а також в Ухані, де вже відкрили школи для молодших класів - виявили п'ять нових випадків зараження коронавірусом.

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