Із луцького скверу поцупили сакури





Про це повідомила у facebook лучанка Наталія Жаркова, передає



Жінка розповідає, що посадили декоративні дерева ще восени, потім піклувалися про них і навесні усі сакури зацвіли. А згодом несподівано зникли.



«Так не можна! Восени навпроти гімназії #4 у сквері Алмазова було висаджено шість дерев. Садили діти – учні гімназії з польськими колегами, пізніше навідувались, підливати, з нетерпінням чекали весни, щоб побачити цвіт. Прийнялися всі шість, ми раділи... Але не довго. На вихідних чи то 9, чи 10 травня хтось їх повикопував.



Просто слів немає. Садили ж для всіх лучан. З часом хотіли розширити цей квітучий садок. Плани... Після такого взагалі не хочеться щось робити. Можливо хтось має інформацію або бачив дерева – дайте знати, будь ласка», – йдеться у дописі лучанки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із луцького скверу навпроти гімназії №4 вкрали молоденькі дерева сакури.Про це повідомила у facebook лучанка Наталія Жаркова, передає Таблоїд Волині Жінка розповідає, що посадили декоративні дерева ще восени, потім піклувалися про них і навесні усі сакури зацвіли. А згодом несподівано зникли.«Так не можна! Восени навпроти гімназії #4 у сквері Алмазова було висаджено шість дерев. Садили діти – учні гімназії з польськими колегами, пізніше навідувались, підливати, з нетерпінням чекали весни, щоб побачити цвіт. Прийнялися всі шість, ми раділи... Але не довго. На вихідних чи то 9, чи 10 травня хтось їх повикопував.Просто слів немає. Садили ж для всіх лучан. З часом хотіли розширити цей квітучий садок. Плани... Після такого взагалі не хочеться щось робити. Можливо хтось має інформацію або бачив дерева – дайте знати, будь ласка», – йдеться у дописі лучанки.

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