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Із луцького скверу поцупили сакури

Із луцького скверу поцупили сакури
Із луцького скверу навпроти гімназії №4 вкрали молоденькі дерева сакури.

Про це повідомила у facebook лучанка Наталія Жаркова, передає Таблоїд Волині.

Жінка розповідає, що посадили декоративні дерева ще восени, потім піклувалися про них і навесні усі сакури зацвіли. А згодом несподівано зникли.

«Так не можна! Восени навпроти гімназії #4 у сквері Алмазова було висаджено шість дерев. Садили діти – учні гімназії з польськими колегами, пізніше навідувались, підливати, з нетерпінням чекали весни, щоб побачити цвіт. Прийнялися всі шість, ми раділи... Але не довго. На вихідних чи то 9, чи 10 травня хтось їх повикопував.

Просто слів немає. Садили ж для всіх лучан. З часом хотіли розширити цей квітучий садок. Плани... Після такого взагалі не хочеться щось робити. Можливо хтось має інформацію або бачив дерева – дайте знати, будь ласка», – йдеться у дописі лучанки.
Із луцького скверу поцупили сакури
Із луцького скверу поцупили сакури

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Теги: сакури, Луцьк
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Коментарі 1
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При наявності певної інформації, надам. Разом з тим, наголошую, що є відпровідні, найняті і оплачувані платниками податків, люди, які повинні займатись такими випадками. Платники податків мають право вимагати від найманих працівників виконання обумовленої роботи.
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