Лучанка народила трійню
Сьогодні, 13:55
Сьогодні, 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася трійня. Породілля з Луцька Іванна народила трьох хлопчиків.
Про це повідомляє Волинська обласна держадміністрація.
Вага малюків - 1900, 1590, 1970 грам.
Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.
За їх словами, мама та діти – у задовільному стані.
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Про це повідомляє Волинська обласна держадміністрація.
Вага малюків - 1900, 1590, 1970 грам.
Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.
За їх словами, мама та діти – у задовільному стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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