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Лучанка народила трійню

Лучанка народила трійню
Сьогодні, 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася трійня. Породілля з Луцька Іванна народила трьох хлопчиків.

Про це повідомляє Волинська обласна держадміністрація.

Вага малюків - 1900, 1590, 1970 грам.

Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.

За їх словами, мама та діти – у задовільному стані.


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Теги: Луцьк, трійня
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