Лучанка народила трійню

Іванна народила трьох хлопчиків.



Про це



Вага малюків - 1900, 1590, 1970 грам.



Оперували породіллю троє хірургів: Горавська Ірина Михайлівна, Роман Володимирович Савка та Оштук Анастасія Вікторівна.



За їх словами, мама та діти – у задовільному стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 14 травня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилася трійня. Породілля з Луцьканародила трьох хлопчиків.Про це повідомляє Волинська обласна держадміністрація.Вага малюків - 1900, 1590, 1970 грам.Оперували породіллю троє хірургів:таЗа їх словами, мама та діти – у задовільному стані.

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