Підприємці ще одного міста на Волині вийшли на протест з вимогою відкрити ринки. ВІДЕО





Про це повідомляє видання "



До протестувальників вийшли перший заступник Ковельського міського голови Михайло Гетьман, начальник відділу економічного розвитку та торгівлі виконкому Юрій Кондратович, а також інші чиновники.



«Давайте не будемо один одного перекрикувати. Ви всі мудрі люди. Ви кожен день чуєте телевізор, читаєте газети, дивитеся Інтернет. Ви дивилися, що вчора були такі самі мітинги в Луцьку, у Львові. Повірте, люди, я вам нічого нового не скажу. Абсолютно нічого! Це рішення не Кіндера, не Гетьмана. Ми, міська рада, не приймали рішення, виконавчий комітет теж не приймав рішення про закриття ринків. Рішення приймав Кабінет Міністрів України», – сказав Михайло Гетьман.



Ковельчани ж стали обурюватися тим, що в у Ковелі ринки закриті, а в інших містах тамтешня влада дозволила їх відкрити.



Заступниця голови громадської організації «Підприємці та працівники приватного сектора міста Ковеля» Людмила Васковець мовила, що саме міський голова Олег Кіндер заборонив роботу ковельських ринків, нібито надавши таку вказівку директору Ковельського госпрозрахункового ринку Петру Сороці.



«Я була на останній техногенній комісії в місті, де строго-настрого Олег Олексійович наголосив сьогодні: «Закрити ринки!» Неправда, що рішення не приймалось. Михайло Олександрович, не правда! Це підтвердить і директор ринку, і я підтверджую. Я була на цій комісії. Строго-настрого Сороці було наказано: «Закрити ринки!» А ви кажете, що міська рада не приймає рішення. Техногенна комісія!» – заявила Людмила Васковець.



На це Михайло Гетьман відреагував досить бурхливо.



«Пані Васковець, ви відповідаєте за те, що зібрали сьогодні стільки людей? Ви прийшли розказати людям анекдоти? Ну то розказуйте!» – сказав він.



Уже після мітингу Людмила Васковець повідомила, що підприємці, згідно з колективним рішенням, звернулися до міського голови Олега Кіндера з вимогою повністю відкрити ковельські ринки, звільнити підприємців на час карантину від сплати єдиного податку і плати за оренду землі. У разі невиконання вимог вони будуть вимушені перейти до акцій громадської непокори у передбачений законом спосіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато підприємців вийшли сьогодні, 14 травня, вранці до Ковельської міської ради з вимогою відкрити місцеві ринки та захистити свої права.Про це повідомляє видання " Ковель Медіа ".До протестувальників вийшли перший заступник Ковельського міського голови, начальник відділу економічного розвитку та торгівлі виконкому, а також інші чиновники.«Давайте не будемо один одного перекрикувати. Ви всі мудрі люди. Ви кожен день чуєте телевізор, читаєте газети, дивитеся Інтернет. Ви дивилися, що вчора були такі самі мітинги в Луцьку, у Львові. Повірте, люди, я вам нічого нового не скажу. Абсолютно нічого! Це рішення не Кіндера, не Гетьмана. Ми, міська рада, не приймали рішення, виконавчий комітет теж не приймав рішення про закриття ринків. Рішення приймав Кабінет Міністрів України», – сказав Михайло Гетьман.Ковельчани ж стали обурюватися тим, що в у Ковелі ринки закриті, а в інших містах тамтешня влада дозволила їх відкрити.Заступниця голови громадської організації «Підприємці та працівники приватного сектора міста Ковеля»мовила, що саме міський головазаборонив роботу ковельських ринків, нібито надавши таку вказівку директору Ковельського госпрозрахункового ринку«Я була на останній техногенній комісії в місті, де строго-настрого Олег Олексійович наголосив сьогодні: «Закрити ринки!» Неправда, що рішення не приймалось. Михайло Олександрович, не правда! Це підтвердить і директор ринку, і я підтверджую. Я була на цій комісії. Строго-настрого Сороці було наказано: «Закрити ринки!» А ви кажете, що міська рада не приймає рішення. Техногенна комісія!» – заявила Людмила Васковець.На це Михайло Гетьман відреагував досить бурхливо.«Пані Васковець, ви відповідаєте за те, що зібрали сьогодні стільки людей? Ви прийшли розказати людям анекдоти? Ну то розказуйте!» – сказав він.Уже після мітингу Людмила Васковець повідомила, що підприємці, згідно з колективним рішенням, звернулися до міського голови Олега Кіндера з вимогою повністю відкрити ковельські ринки, звільнити підприємців на час карантину від сплати єдиного податку і плати за оренду землі. У разі невиконання вимог вони будуть вимушені перейти до акцій громадської непокори у передбачений законом спосіб.

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