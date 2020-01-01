У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі, що побачили поліцейські автівки на виїздах з міста.



Інформацію про план-перехоплення підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що поліція перебуває на усіх виїздах з Луцька через повідомлення про викрадення автомобіля, припаркованого на проспекті Перемоги.



Деталі – згодом.

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