У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто
Сьогодні, 12:24
У Луцьку оголосили план-перехоплення через повідомлення про викрадення припаркованого автомобіля.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі, що побачили поліцейські автівки на виїздах з міста.
Інформацію про план-перехоплення підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що поліція перебуває на усіх виїздах з Луцька через повідомлення про викрадення автомобіля, припаркованого на проспекті Перемоги.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі, що побачили поліцейські автівки на виїздах з міста.
Інформацію про план-перехоплення підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Розповіли, що поліція перебуває на усіх виїздах з Луцька через повідомлення про викрадення автомобіля, припаркованого на проспекті Перемоги.
Деталі – згодом.
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