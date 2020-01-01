У Луцьку вночі біля «Променя» невідомий стріляв у людей

У ніч з 8 на 9 травня у Луцьку на проспекті Президента Грушевського словесний конфлікт між двома компаніями закінчився стріляниною та госпіталізацією.Про цестало відомо з власних джерел.Поблизу розважального центру «Промінь» компанія, у якій була дівчина та двоє чоловіків у стані сп’яніння, зустрілася з іншою компанією. Конфлікт переріс у нанесення тілесних ушкоджень. Один з чоловіків, у компанії яких була дівчина, влаштував стрілянину.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що невстановлена особа під час конфлікту застосувала травматичну зброю, якою поранила двох чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні.Того, хто стріляв, та інших учасників події наразі розшукують.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.