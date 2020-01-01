вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі біля «Променя» невідомий стріляв у людей

У Луцьку вночі біля «Променя» невідомий стріляв у людей
У ніч з 8 на 9 травня у Луцьку на проспекті Президента Грушевського словесний конфлікт між двома компаніями закінчився стріляниною та госпіталізацією.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Поблизу розважального центру «Промінь» компанія, у якій була дівчина та двоє чоловіків у стані сп’яніння, зустрілася з іншою компанією. Конфлікт переріс у нанесення тілесних ушкоджень. Один з чоловіків, у компанії яких була дівчина, влаштував стрілянину.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що невстановлена особа під час конфлікту застосувала травматичну зброю, якою поранила двох чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні.

Того, хто стріляв, та інших учасників події наразі розшукують.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, стрілянина, Луцьк, конфлікт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимир-Волинському районі – 2 нові випадки COVID-19
Сьогодні, 13:15
Треба вести діалог з підприємцями: Покровський про перенесення Старого ринку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:07
У Луцьку вночі біля «Променя» невідомий стріляв у людей
Сьогодні, 13:01
170 гривень штрафу: на Волині покарали дебошира, який побив свого тестя
Сьогодні, 12:47
Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО Постріл у дівчину на балконі у Луцьку: деталі інциденту. ВІДЕО
10 квітень, 09:18
У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні У Луцьку на балконі підстрелили дівчину: постраждала – у лікарні
09 квітень, 11:25
Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку Затримали ще одного учасника стрілянини на автомийці у Луцьку
08 квітень, 16:49
Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО Яким був Луцьк у 1974 році. РЕТРОФОТО
15 березень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
Сьогодні, 14:02
 0
У Ковелі за добу коронавірус виявили у 21 людини
Сьогодні, 13:55
 0
Усі книги дезинфікуватимуть: як у Луцьку бібліотеки готують до відкриття. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8