Причетність до корупції та непрозорі статки: які судді на Волині порушили критерії доброчесності





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За даними "Чесно", ці судді порушили щонайменше один критерій доброчесності, тобто виносили сумнівні рішення, мають непрозорі статки, причетні до кримінальних правопорушень чи корупції, не дотрималися норм професійної етики або ж порушували права людини.



Всього аналітики кампанії проаналізували 85 суддів першої інстанції Волинської області, 25 з яких не відповідають критеріям доброчесності, згідно з методологією руху.



Окремо зазначають про Віталія Ковтуненка з Луцького міськрайонного суду Волинської області. Зазначений суддя порушив всі п’ять критеріїв доброчесності і кампанією "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" було зафіксовано причетність його до винесення сумнівних рішень, порушення прав людини, порушення правил професійної етики, кримінальних правопорушень та порушення критерію прозорості статків.



Щодо порушень за окремими критеріями, найбільше суддів Волинської області порушили критерій прозорості статків – 21 особа. Найпоширенішими серед порушень, що були виявлені в ході аналізу, стали значні розбіжності між майновими деклараціями суддів та відсутність у деклараціях нерухомості, у якій можна проживати.



Чотири судді Волині порушили критерій непричетності до ухвалення сумнівних рішень. Мова йде, зокрема про суддю Ківерцівського районного суду Волинської області Олександра Костюкевича.



Як зазначається у висновку Громадської ради доброчесності, 31 жовтня 2014 суддя закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо судді Рожищенського районного суду Волинської області Руслана Хитрика. Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, суддя Хитрик керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та скоїв ДТП, внаслідок чого кілька осіб отримали тілесні ушкодження.



Як вказано у висновку, мотивуючи своє рішення, суддя Костюкевич використав положення закону, які втратили чинність ще 1999 року.



Чотири служителі Феміди причетні до порушень норм професійної етики. Серед них – суддя Волинського окружного адміністративного суду Віра Смокович. Громадська рада доброчесності вказує, що суддя прийняла 17 судових рішень, перебуваючи у відпустці. Порушив зазначений критерій і суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрій Сівчук. За інформацією порталу “Волинські новини” та як вбачається з реєстру судових рішень, 1 вересня 2016 року на суддю було складено протокол за виїзд на залізничний переїзд при увімкненому забороненому (червоному) сигналі світлофора. Крім того, за інформацією правоохоронців, суддя ймовірно керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння (запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка та невиразна вимова) і від проходження медичного огляду для визначення стану алкогольного сп'яніння відмовився.



Чотири судді І інстанції Волинської області причетні до порушення прав людини згідно методології ЧЕСНО. Фільтруй суд!. Серед порушників цього критерію – суддя Ратнівського районного суду Волинської області Василь Лях. Як вбачається з рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Лях під час розгляду заяви про відвід судді в кримінальному провадженні сказав стороннім особам вийти із зали судового засідання, що позбавило їх можливості бути присутніми під час розгляду справи. Вища рада правосуддя зазначила, що не було обґрунтованих підстав для видалення сторонніх осіб із зали судового засідання з огляду на те, що гласність і відкритість судового провадження є однією із загальних засад кримінального провадження. Такі дії судді можуть викликати сумнів у прозорості здійснення правосуддя і не забезпечують підтримання довіри до судів.



Щодо критерію “непричетність до корупції або до кримінальних правопорушень”, за результатами аналізу виявлено, що його порушило двоє суддів з Волині. Це судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Олег Ющук та Віталій Ковтуненко.



Так, згідно з рішенням Вищої ради правосуддя, суддя Олег Ющук обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншим суддею у справі про адміністративне правопорушення. Зокрема в рішенні вказано, що за версією слідства суддя запропонував за винагороду вплинути на колегу для затягування строку розгляду справи про адміністративне правопорушення та подальшого її закриття у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення за правопорушення.



Що ж до Віталія Ковтуненка, то, як повідомляє веб-сайт видання “Волинська газета”, із посиланням на повідомлення прес-служби Служби безпеки України, в 2015 році проти судді прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо постановлення завідомо неправосудного рішення та службового підроблення. За інформацією веб-сайту “Громадське. Волинь”, зазначається про те, що кримінальне провадження відносно судді зупинилося на стадії підготовчого засідання. Та понад рік суди повертають обвинувальний акт, а справу по суті досі не почали розглядати.



Зазначають, профайли суддів кампанія "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" опублікувала на своєму сайті та передасть Вищій кваліфікаційній комісії суддів та Громадській раді доброчесності для використання під час кваліфікаційного оцінювання суддів Волинської області.



Кампанія "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" збирає інформацію за власною методологією з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про недоброчесність суддів є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами кампанії "Чесно", 30% суддів першої інстанції у Волинській області є недоброчесними.Про це йдеться на сайті кампанія.За даними "Чесно", ці судді порушили щонайменше один критерій доброчесності, тобто виносили сумнівні рішення, мають непрозорі статки, причетні до кримінальних правопорушень чи корупції, не дотрималися норм професійної етики або ж порушували права людини.Всього аналітики кампанії проаналізувалисуддів першої інстанції Волинської області, 25 з яких не відповідають критеріям доброчесності, згідно з методологією руху.Окремо зазначають проз Луцького міськрайонного суду Волинської області. Зазначений суддя порушив всі п’ять критеріїв доброчесності і кампанією "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" було зафіксовано причетність його до винесення сумнівних рішень, порушення прав людини, порушення правил професійної етики, кримінальних правопорушень та порушення критерію прозорості статків.Щодо порушень за окремими критеріями, найбільше суддів Волинської області порушили критерійособа. Найпоширенішими серед порушень, що були виявлені в ході аналізу, стали значні розбіжності між майновими деклараціями суддів та відсутність у деклараціях нерухомості, у якій можна проживати.Чотири судді Волині порушили критерій. Мова йде, зокрема про суддю Ківерцівського районного суду Волинської областіЯк зазначається у висновку Громадської ради доброчесності, 31 жовтня 2014 суддя закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо судді Рожищенського районного суду Волинської області. Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, суддя Хитрик керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та скоїв ДТП, внаслідок чого кілька осіб отримали тілесні ушкодження.Як вказано у висновку, мотивуючи своє рішення, суддя Костюкевич використав положення закону, які втратили чинність ще 1999 року.Чотири служителі Феміди причетні до порушень. Серед них – суддя Волинського окружного адміністративного суду. Громадська рада доброчесності вказує, що суддя прийняла 17 судових рішень, перебуваючи у відпустці. Порушив зазначений критерій і суддя Луцького міськрайонного суду Волинської областіЗа інформацією порталу “Волинські новини” та як вбачається з реєстру судових рішень, 1 вересня 2016 року на суддю було складено протокол за виїзд на залізничний переїзд при увімкненому забороненому (червоному) сигналі світлофора. Крім того, за інформацією правоохоронців, суддя ймовірно керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп'яніння (запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка та невиразна вимова) і від проходження медичного огляду для визначення стану алкогольного сп'яніння відмовився.Чотири судді І інстанції Волинської області причетні до порушеннязгідно методології ЧЕСНО. Фільтруй суд!. Серед порушників цього критерію – суддя Ратнівського районного суду Волинської області. Як вбачається з рішення дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, суддя Лях під час розгляду заяви про відвід судді в кримінальному провадженні сказав стороннім особам вийти із зали судового засідання, що позбавило їх можливості бути присутніми під час розгляду справи. Вища рада правосуддя зазначила, що не було обґрунтованих підстав для видалення сторонніх осіб із зали судового засідання з огляду на те, що гласність і відкритість судового провадження є однією із загальних засад кримінального провадження. Такі дії судді можуть викликати сумнів у прозорості здійснення правосуддя і не забезпечують підтримання довіри до судів.Щодо критерію, за результатами аналізу виявлено, що його порушило двоє суддів з Волині. Це судді Луцького міськрайонного суду Волинської областітаТак, згідно з рішенням Вищої ради правосуддя, суддя Олег Ющук обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншим суддею у справі про адміністративне правопорушення. Зокрема в рішенні вказано, що за версією слідства суддя запропонував за винагороду вплинути на колегу для затягування строку розгляду справи про адміністративне правопорушення та подальшого її закриття у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення за правопорушення.Що ж до Віталія Ковтуненка, то, як повідомляє веб-сайт видання “Волинська газета”, із посиланням на повідомлення прес-служби Служби безпеки України, в 2015 році проти судді прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо постановлення завідомо неправосудного рішення та службового підроблення. За інформацією веб-сайту “Громадське. Волинь”, зазначається про те, що кримінальне провадження відносно судді зупинилося на стадії підготовчого засідання. Та понад рік суди повертають обвинувальний акт, а справу по суті досі не почали розглядати.Зазначають, профайли суддів кампанія "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" опублікувала на своєму сайті та передасть Вищій кваліфікаційній комісії суддів та Громадській раді доброчесності для використання під час кваліфікаційного оцінювання суддів Волинської області.Кампанія "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" збирає інформацію за власною методологією з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про недоброчесність суддів є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.

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