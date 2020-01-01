У Луцьку дозволили відкрити речові ринки

У Луцьку дозволили працювати непродовольчим (речовим) ринкам.Таке рішення прийняли сьогодні, 15 травня, під час позачергового дистанційного засідання сесії Луцької міської ради.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннязауважив, що рішення міської ради приймають через зміни до постанови Кабміну, якими уряд дозволив роботу непродовольчих ринків. Відповідно – такі рішення мають бути прийняті і на місцях.Секретар Луцькрадизауважив, що фактично своїм рішенням мерія дозволяє підприємцям готуватися до відкриття. Відкритися ж можна тоді, коли зміни до постанови Кабміну будуть офіційно оприлюднені.«Ми ідемо на випередження, хоч зміни до постанови ще і не опубліковані. Але я обіцяв підприємцям, що як тільки будуть підстави, ми зберемося і приймемо рішення», - сказав Пустовіт.Нагадаємо, учора, 14 травня,до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволяють відновити роботу непродовольчих ринків.