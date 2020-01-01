Погуляйко поділив обов’язки своїх заступників і «закріпив» за ними райони. ПЕРЕЛІК

Голова Волинської облдержадміністрації, його заступники та керівник апарату поділили між собою функціональні обов’язки.Відповідне розпорядження днями підписав Юрій Погуляйко.У додатках до розпорядження, зокрема, прописані обов’язки голови, кожного із заступників, керівника апарату, а також розписано, хто які райони координує.Розпочнемо із останнього. Здійнення координаційної діяльності щодо усіх районів Волині поділили між усіма заступниками голови ОДА та керівником апарату ОДАЗокрема, заступник голови обласної державної адміністраціїкоординуватиме такі райони: Локачинський, Ратнівський, Рожищенський та Турійський.Інший зам –– куруватиме Володимир-Волинський, Любомльський, Ківерцівський, Луцький район, міста Володимир-Волинський та Луцьк.Заступниця Погуляйка«закріплена» за Камінь-Каширським, Ковельським, Любешівським, Старовижівським районами, містами Ковель та Нововолинськ.Керівник апарату Волинської ОДАкоординуватиме діяльність Горохівського, Іваничівського, Маневицького та Шацького районів.Функціональні обов’язки голови ОДА, його заступників та керівника апарату у цьому розпорядженні виписані пунктами.Пропонуємо цю частину розпорядження до уваги без змін та правок:1. Очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю.2. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів та державного майна в обласній та районних державних адміністраціях.3. Безпосередньо забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва та дорожнього господарства,з питань інженерно-транспортної та прикордонної інфраструктури; координує роботу із реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.Здійснює безпосереднє керівництво:департаментом інфраструктури облдержадміністрації;управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації;юридичним управлінням апарату облдержадміністрації;сектором режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації;сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації;патронатною службою.Координує діяльність:головного управління Національної поліції в області;управління Служби безпеки України в області;прокуратури області;військових частин (установ) Збройних сил України, що дислокуються на території області;Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України;Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України(в частині ділянки відповідальності у Волинської області);територіального управління Державної судової адміністрації України в області;Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в межах повноважень по Волинській області);управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в області;управління Західного офісу Держаудитслужби України в області;управління державної архітектурно-будівельної інспекції в області;філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в області;обласного регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»;служби автомобільних доріг в області;державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області»;дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»;обласного управління лісового та мисливського господарства.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:федерації профспілок області;обласного об'єднання організацій роботодавців.Очолює та організовує роботу:колегії обласної державної адміністрації;Ради розвитку громад та територій Волинської області;Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації.Організовує роботу інших комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Координує роботу Громадської ради при обласній державній адміністрації.Забезпечує реалізацію на території області державної політики з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, внутрішньої політики, культури, релігій та національностей, молоді та спорту.Здійснює безпосереднє керівництво:управлінням з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації;відділом з питань внутрішньої політики облдержадміністрації;управлінням культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації;управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Забезпечує взаємодію з:головним управлінням Національної поліції в області;управлінням Служби безпеки України в області;прокуратурою області;військовими частинами (установами) Збройних Сил України, що дислокуються на території області.Координує діяльність:обласного військового комісаріату;філії державної установи «Центр пробації в області»;сектору охорони режиму та нагляду у Волинській області ДКВС України Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України;закладів культури,спортивних закладів,що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;обласних організацій (спілок) письменників (публіцистів), художників, об'єднань самодіяльних композиторів;обласних молодіжних громадсько-політичних та культурно-просвітницьких організацій;товариств і добровільних спортивних організацій.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Координує роботу Волинської Ради Церков.Забезпечує реалізацію на території області державної політики у сферах фінансів та бюджету, економічного розвитку та торгівлі, праці, зайнятості населення, трудової міграції, сільського господарства, продовольчої безпеки, житлово-комунального господарства, екології та природних ресурсів, цивільного захисту; сприяє реалізації державної митної політики.Здійснює безпосереднє керівництво:департаментом фінансів облдержадміністрації;управлінням економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації;управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації;управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації;управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації.Координує діяльність:головного управління Державної податкової служби України в області;головного управління Державної казначейської служби України в області;Волинської митниці Держмитслужби;Поліської митниці Держмитслужби(що стосується зони діяльності у Волинській області);управління Держпраці в області;управління Державної міграційної служби України в області;обласного центру зайнятості;сектору Державної регуляторної служби України в області;обласного територіального відділення Антимонопольного комітету;управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;головного управління статистики в області;відділення Національної служби посередництва і примирення в області;Волинської торгово-промислової палати;державного підприємства «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;державного підприємства «Волиньторф»;державного підприємства «Волиньвугілля»;державного підприємства «Шахта № 1 «Нововолинська»;головного управління Держпродспоживслужби в області;Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;державної установи «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія»;управління Державного агентства рибного господарства в області;управління Державної інспекції енергетичного наглядуУкраїни в області;акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»;приватного акціонерного товариства «Волиньобленерго»;державної екологічної інспекції в області;Північно-західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України;регіонального офісу водних ресурсів в області;обласного центру з гідрометеорології;управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;підприємств, установ, товариств, асоціацій, організацій агропромислового комплексу;підприємств та організацій житлово-комунального господарства;установ природно-заповідного фонду;обласної ради Українського товариства охорони природи;обласної ради Українського товариства мисливців і рибалок.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.Забезпечує реалізацію на території області державної політики у сферах зовнішніх зносин та інвестиційної діяльності, туризму та рекреації, транспорту та зв'язку,містобудування та архітектури, земельних відносин,регіональної політики та децентралізації,державної соціальної політики, з питань освіти та науки, охорони здоров'я, роботи з дітьми, інформаційної політики та з питань цифрової трансформації.Здійснює безпосереднє керівництво:департаментом зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації;управлінням транспорту та зв'язку облдержадміністрації;управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації;відділом регіональної політики та з питань децентралізації облдержадміністрації;департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації;управлінням освіти і науки облдержадміністрації;управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації;службою у справах дітей облдержадміністрації;управлінням інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Координує діяльність:установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області»;управління Укртрансбезпеки в області;Волинської дирекції АТ «Укрпошта»;Волинської філії ПАТ «Укртелеком»;філії ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя;головного управління Держгеокадастру в області;державного підприємства «Волинський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою»;регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру»;головного управління Пенсійного фонду України в області;управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в області;обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів;відділу у Волинській області Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;управління Державної служби якості освіти в області;Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в області;державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»;закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, захисту дітей, що належать до сфери управління облдержадміністрації.Взаємодіє, сприяє виконанню статутних завдань, забезпечує дотримання законних прав:обласних комітетів, правлінь, відділень добровільних товариств і обласних громадських організацій, рад, спілок, братств;Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України;товариств, асоціацій, організацій інвалідів та ветеранів;незалежних засобів масової інформації.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які вона очолює.Здійснює керівництво діяльністю апарату облдержадміністрації, організовує його роботу.Здійснює безпосереднє керівництво структурними підрозділами апарату обласної державної адміністрації:організаційним управлінням;управлінням персоналом;управлінням інформаційних технологій та адміністрування;юридичним управлінням (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації);загальним відділом;відділом фінансово-господарського забезпечення;відділом забезпечення діяльності керівництва;відділом роботи із зверненнями громадян;сектором контролю;сектором з питань запобігання та виявлення корупції;сектором режимно-секретної роботи (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації);сектором мобілізаційної роботи (з питань організації роботи апарату облдержадміністрації).Координує діяльність:державного архіву області;обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.Сприяє у реалізації наданих повноваженьміжрегіональному управлінню Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях.Організовує роботу комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів, що утворюються розпорядженнями голови облдержадміністрації, які він очолює.