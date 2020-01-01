На Старому ринку – знову неспокійно. ВІДЕО
Сьогодні, 17:12
На Центральному ринку Луцька знову зібралися підприємці та муніципали. Наразі спецтехніка демонтує контейнери.
Про це пише Суспільне Волині.
Зі слів журналіста, який перебуває на місці події, муніципали розповіли, що сьогодні, 15 травня мають демонтувати 9 контейнерів. Підприємці ж виступають проти, адже вважають такі дії міської ради незаконними.
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Нагадаємо, що 13 травня території Центрального ринку після послаблення карантину муніципали взялися за демонтаж Старого ринку.
Зазначимо, представники департаменту муніципальної варти Луцькради звернулися до підприємців Старого ринку безкоштовно забрати свої контейнери до 16 травня. Металеві конструкції, не перевезені добровільно, у департаменті мунварти, обіцяють знести.
Нагадаємо, напередодні працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.
Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.
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Про це пише Суспільне Волині.
Зі слів журналіста, який перебуває на місці події, муніципали розповіли, що сьогодні, 15 травня мають демонтувати 9 контейнерів. Підприємці ж виступають проти, адже вважають такі дії міської ради незаконними.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку знесуть дев'ять кіосків на Центральному ринку
Нагадаємо, що 13 травня території Центрального ринку після послаблення карантину муніципали взялися за демонтаж Старого ринку.
Зазначимо, представники департаменту муніципальної варти Луцькради звернулися до підприємців Старого ринку безкоштовно забрати свої контейнери до 16 травня. Металеві конструкції, не перевезені добровільно, у департаменті мунварти, обіцяють знести.
Нагадаємо, напередодні працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.
Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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