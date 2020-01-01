У районі на Волині викрили підпільну пилораму. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Локачинському районі поліція вилучила деревину сумнівного походження на приватному подвір'ї волинянина.
13 травня наряд групи реагування патрульної поліції зупинив у селі Губин Локачинського району місцевого жителя, який підводою перевозив колоди деревини породи ялина, інформує Локачинський відділення поліції.
Поліцейські з’ясували, що чоловік транспортував деревину без відповідних документів з пилорами в селі Губин Локачинського району.
При огляді місця події, на пилорамі, яку облаштував господар на своєму подвір’ї, поліцейські вилучили ще 8 м. куб. деревини породи сосна сумнівного походження, на яку власник не надав жодних документів. Лісопродукцію помістили в Губинське лісництво.
Відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).
Поліція Волині проводить посилені заходи з виявлення незаконних порубок лісу та перевірки законності діяльності пилорам, облаштованих на приватних обійстях волинян.
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13 травня наряд групи реагування патрульної поліції зупинив у селі Губин Локачинського району місцевого жителя, який підводою перевозив колоди деревини породи ялина, інформує Локачинський відділення поліції.
Поліцейські з’ясували, що чоловік транспортував деревину без відповідних документів з пилорами в селі Губин Локачинського району.
При огляді місця події, на пилорамі, яку облаштував господар на своєму подвір’ї, поліцейські вилучили ще 8 м. куб. деревини породи сосна сумнівного походження, на яку власник не надав жодних документів. Лісопродукцію помістили в Губинське лісництво.
Відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).
Поліція Волині проводить посилені заходи з виявлення незаконних порубок лісу та перевірки законності діяльності пилорам, облаштованих на приватних обійстях волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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