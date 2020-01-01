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У районі на Волині викрили підпільну пилораму. ФОТО

У районі на Волині викрили підпільну пилораму. ФОТО
У Локачинському районі поліція вилучила деревину сумнівного походження на приватному подвір'ї волинянина.

13 травня наряд групи реагування патрульної поліції зупинив у селі Губин Локачинського району місцевого жителя, який підводою перевозив колоди деревини породи ялина, інформує Локачинський відділення поліції.

Поліцейські з’ясували, що чоловік транспортував деревину без відповідних документів з пилорами в селі Губин Локачинського району.

При огляді місця події, на пилорамі, яку облаштував господар на своєму подвір’ї, поліцейські вилучили ще 8 м. куб. деревини породи сосна сумнівного походження, на яку власник не надав жодних документів. Лісопродукцію помістили в Губинське лісництво.

Відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Поліція Волині проводить посилені заходи з виявлення незаконних порубок лісу та перевірки законності діяльності пилорам, облаштованих на приватних обійстях волинян.

У районі на Волині викрили підпільну пилораму. ФОТО
У районі на Волині викрили підпільну пилораму. ФОТО


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Теги: незаконна пилорама, Волинь
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