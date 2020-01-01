Ситуація на Центральному ринку у Луцьку загострилася – один з підприємців автомобілем поїхав на людей. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
Демонтаж тимчасових споруд на вулиці Глушець розпочали після засідання виконкому, на місці виник конфлікт з підприємцями.
Про це повідомили у групі "Європейський Центральний Ринок" у Facebook, пише "Прямий".
"А ось так Луцька міська влада пішла на діалог з підприємцями. Безмовно грузять майно. Бездумно тратять кошти луцького бюджету.Місто не отримає дохід на користь бюджету від оренди торгових місць і ще плюс витратить шалені кошти на демонтаж", – йдеться у дописі.
Сьогодні 15 травня, члени виконкому ухвалили рішення про демонтаж дев’яти тимчасових споруд на ділянці поблизу "Центрального" ринку. Очільниця луцьких муніципалів Юлія Сиротинська повідомляла, що вказані кіоски розташовані незаконно, оскільки термін оренди ділянки завершився торік, а підприємці не отримали паспортів прив’язки.
Ці кіоски знаходяться на земельній ділянці впритул до Центрального ринку, але ніхто не узаконив відносини з Луцькою міською радою. Власників споруд попереджали вже двічі про демонтаж. Окрім того, на кіосках були розміщені наклейки про знесення.
Натомість підприємці стверджують, що їм ніхто не повідомив про те, що на виконкомі ухвалюватиметься рішення про демонтаж. Тож чимало людей прийшли до ринку, аби завадити демонтажу незаконно розміщених конструкцій.
Як повідомляють ІА Волинські новини, що на місті події відбувалась сутичка між муніципалами та підприємцями, які виступили проти демонтажу.
Так, намагаючись завадити вивезенню демонтованих контейнерів один з підприємців Центрального ринку заблокував своїм автомобілем вантажівку. Коли муніципали спробували виштовхати її з тротуару, той вскочив в машину і поїхав на людей. В результаті почалась масова бійка.
Відповідно до попередньої інформації постраждалі є як серед муніципалів, так і серед базарників.
Нагадаємо, напередодні працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.
Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.
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Про це повідомили у групі "Європейський Центральний Ринок" у Facebook, пише "Прямий".
"А ось так Луцька міська влада пішла на діалог з підприємцями. Безмовно грузять майно. Бездумно тратять кошти луцького бюджету.Місто не отримає дохід на користь бюджету від оренди торгових місць і ще плюс витратить шалені кошти на демонтаж", – йдеться у дописі.
Сьогодні 15 травня, члени виконкому ухвалили рішення про демонтаж дев’яти тимчасових споруд на ділянці поблизу "Центрального" ринку. Очільниця луцьких муніципалів Юлія Сиротинська повідомляла, що вказані кіоски розташовані незаконно, оскільки термін оренди ділянки завершився торік, а підприємці не отримали паспортів прив’язки.
Ці кіоски знаходяться на земельній ділянці впритул до Центрального ринку, але ніхто не узаконив відносини з Луцькою міською радою. Власників споруд попереджали вже двічі про демонтаж. Окрім того, на кіосках були розміщені наклейки про знесення.
Натомість підприємці стверджують, що їм ніхто не повідомив про те, що на виконкомі ухвалюватиметься рішення про демонтаж. Тож чимало людей прийшли до ринку, аби завадити демонтажу незаконно розміщених конструкцій.
Як повідомляють ІА Волинські новини, що на місті події відбувалась сутичка між муніципалами та підприємцями, які виступили проти демонтажу.
Так, намагаючись завадити вивезенню демонтованих контейнерів один з підприємців Центрального ринку заблокував своїм автомобілем вантажівку. Коли муніципали спробували виштовхати її з тротуару, той вскочив в машину і поїхав на людей. В результаті почалась масова бійка.
Відповідно до попередньої інформації постраждалі є як серед муніципалів, так і серед базарників.
Нагадаємо, напередодні працівники департаменту спиляли металеві ворота-вхід до Центрального ринку обласного центру. Загалом було демонтовано четверо воріт, три зі сторони вилиці Замкової, одні ворота зі сторони вулиці Глушець і частину паркану зі сторони вулиці Замкової.
Через дії мунвартівців підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних частинах доріг навколо території ринку.
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