На Волині працюють над відновленням залізничного сполучення «Ковель-Хелм»

У голови облдержадміністрації15 травня 2020-го року відбулася зустріч з представниками «Укрзалізниці», під час якої одним із обговорюваних питань було відновлення курсування потяга «Ковель – Хелм».Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.«Укрзалізницю» представляли перший заступник директора виконавчого регіональної філії Львівська залізницята начальник виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень»Так, під час зустрічі обговорили реалізацію двох важливих інвестиційних проекти, які є важливими для розвитку Волинської області, як прикордонного регіону. Мова про електрифікацію та модернізацію двох дільниць: «Ковель-Ізов-Держкордон» та «Ковель-Ягодин-Держкордон».Перший, електрифікація широкої колії «Ковель-Ізов-Держкордон», матиме надзвичайно великий економічний проект, адже дозволить збільшити тоннажність потягів з 5 до 6 тисяч тонн і зменшити на 3 години проходження кордону, у зв’язку з тим, що відпаде необхідність заміни еклектровозів та тепловози, і це призведе до збільшення пропускної спроможності вдвічі. Проект реалізується за рахунок власних коштів АТ «Укрзалізниця». Термін виконання 2020-2024 роки. До слова, «Укрзалізниця» вже почала роботи, але на сьогодні роботи призупинені через пандемію коронавірусу.Головна перевага полягає в тому, що «широка» колія з Ковеля через станцію Ізов заходить на територію Польщі майже на 500 км (78,69 % залізничного вантажопотоку між Україною та ЄС).Другий проект – електрифікація «Ковель-Ягодин-Держкордон», який матиме надзвичайно великий соціальний ефект, адже дозволить запустити пасажирські поїзди та створити надійне залізничне сполучення з країнами ЄС. В «Інвестиційному атласі», розміщеному на сайті КМУ, даний проект представлений з орієнтовною вартістю – 54,2 млн дол. Очікуваний час реалізації – 2024 рік.Тож тут доведеться залучати кошти з усіх джерел, тим більше, що у збільшенні пасажиропотоку через кордон зацікавлені усі. Більше того, реалізація даного проекту дозволить розпочати діалог з польською стороною про продовження польських потягів Інтерсіті до ст. Ковель, яка є вузловою і має сполучення з усіма вузловими станціями України.Зрозуміло, що такі великі проекти реалізовуватимуться не один рік, але вони дозволять забезпечити пряме залізничне сполучення України з Європейським Союзом.Нині ж, користуючись нагодою, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко порушив питання про відновлення курсування потяга «Ковель-Хелм».«Знаю, що є певні проблемні питання, які свого часу завадили безперервному курсуванню цього потяга. Ще до карантину почав переговори із польською стороною щодо цього питання. Окрім того, звертатимуся до центральних органів влади, зокрема до Президента України та Кабінету Міністрів, щоб лобіювати усі подібні проекти, адже Волинь – прикордонна область, і я розумію важливість та необхідність її розвитку. Зараз обговорюємо розширення можливостей митниці та створення у Ковелі індустріального парку. І реалізація ваших проектів дуже в цьому сприятиме. Тож запевняю, що обласна влада всіляко підтримує та підтримуватиме будь-які ініціативи, необхідні для розвитку нашого регіону. Це для мене - пріоритет», - сказав Юрій Погуляйко.Окрім цього, представники Укрзалізниці звернулися до голови ОДА з проханням сприяти у тому, аби органи місцевого самоврядування області заплатити компенсацію за перевезення пільгових категорій населення.