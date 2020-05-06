Спрогнозували дату можливого спаду пандемії коронавірусу в Україні





Про це повідомляє пресслужба Національного університету "Київського політехнічного інституту" з посиланням на результати прогнозного моделювання з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation від команди проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського, пише



Науковці виявили, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (від 6 травня по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих людей на день.



Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих).



Кількість щоденно тих, хто одужує в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним). Команда проєкту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії".



Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п'ятнадцятиденний відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) не перевищує 2.2%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці прогнозують можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня, а поки розвиток пандемії матиме лінійний характер.Про це повідомляє пресслужба Національного університету "Київського політехнічного інституту" з посиланням на результати прогнозного моделювання з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation від команди проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського, пише ТСН Науковці виявили, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу (від 6 травня по 20 травня) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" – 400-550 нових інфікованих людей на день.Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих).Кількість щоденно тих, хто одужує в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним). Команда проєкту очікує, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії".Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п'ятнадцятиденний відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) не перевищує 2.2%.

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