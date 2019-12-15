вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на даху вагона обгорів 16-річний хлопець

У Луцьку на даху вагона обгорів 16-річний хлопець
Вночі у Луцьку обгорів підліток. Хлопця вдарило струмом на залізничному вагоні, нині він у лікарні.

Як повідомила т.в.о. завідувача сектору комунікації ГУ Нацполіції в області Ольга Бузулук, 17 травня близько третьої ночі до травмпункту доставили хлопця 2004 року народження, жителя міста Луцька, - пишуть Волинські новини.

«Виїздила слідчо-оперативно група і встановила, що тілесні ушкодження хлопець отримав внаслідок удару електричним струмом великої сили. Трапилося це на даху залізничного вагону поблизу автомобільного мосту, що з’єднує проспекти Перемоги та Соборності. Там виявили залишки його одягу. Встановлюються детальні обставини цієї події», – повідомила речниця поліції.

За попередньою інформацією, у хлопця – опіки голови, тулуба і ніг другого ступеня. Госпіталізований у відділення реанімації.

Нагадаємо, подібний випадок трапився у Луцьку у жовтні 2018 року: тоді двоє юнаків вилізли на дах вагона, аби зробити селфі, і їх вдарило струмом, один з них спалахнув, як факел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опіки, підліток, вокзал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на даху вагона обгорів 16-річний хлопець
Сьогодні, 13:01
Хто може поповнити ряди місцевих суддів на Волині
Сьогодні, 12:31
Як проходить карантин луцького депутата. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Сьогодні, 11:56
На Кіровоградщині перехожий чоловік врятував жінку від нападу вбивці
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі. ОНОВЛЕНО У Луцьку «знешкоджували терористів» на залізничному вокзалі. ОНОВЛЕНО
11 лютий, 14:52
Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків
15 грудень, 2019, 11:59
На залізничному вокзалі у Луцьку за грабіж затримали львів'янина На залізничному вокзалі у Луцьку за грабіж затримали львів'янина
29 листопад, 2019, 13:26
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
03 вересень, 2019, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на даху вагона обгорів 16-річний хлопець
Сьогодні, 13:01
 0
Хто може поповнити ряди місцевих суддів на Волині
Сьогодні, 12:31
 0
Як проходить карантин луцького депутата. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
 0
Опублікували раритетні фото селища Любешів
Сьогодні, 11:56
 0
На Кіровоградщині перехожий чоловік врятував жінку від нападу вбивці
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8