У Луцьку на даху вагона обгорів 16-річний хлопець





Як повідомила т.в.о. завідувача сектору комунікації ГУ Нацполіції в області Ольга Бузулук, 17 травня близько третьої ночі до травмпункту доставили хлопця 2004 року народження, жителя міста Луцька, - пишуть



«Виїздила слідчо-оперативно група і встановила, що тілесні ушкодження хлопець отримав внаслідок удару електричним струмом великої сили. Трапилося це на даху залізничного вагону поблизу автомобільного мосту, що з’єднує проспекти Перемоги та Соборності. Там виявили залишки його одягу. Встановлюються детальні обставини цієї події», – повідомила речниця поліції.



За попередньою інформацією, у хлопця – опіки голови, тулуба і ніг другого ступеня. Госпіталізований у відділення реанімації.



Нагадаємо, подібний випадок трапився у Луцьку у жовтні 2018 року: тоді двоє юнаків вилізли на дах вагона, аби зробити селфі, і їх вдарило струмом, один з них спалахнув, як факел.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у Луцьку обгорів підліток. Хлопця вдарило струмом на залізничному вагоні, нині він у лікарні.Як повідомила т.в.о. завідувача сектору комунікації ГУ Нацполіції в області, 17 травня близько третьої ночі до травмпункту доставили хлопця 2004 року народження, жителя міста Луцька, - пишуть Волинські новини «Виїздила слідчо-оперативно група і встановила, що тілесні ушкодження хлопець отримав внаслідок удару електричним струмом великої сили. Трапилося це на даху залізничного вагону поблизу автомобільного мосту, що з’єднує проспекти Перемоги та Соборності. Там виявили залишки його одягу. Встановлюються детальні обставини цієї події», – повідомила речниця поліції.За попередньою інформацією, у хлопця – опіки голови, тулуба і ніг другого ступеня. Госпіталізований у відділення реанімації.Нагадаємо, подібний випадок трапився у Луцьку у жовтні 2018 року: тоді двоє юнаків вилізли на дах вагона, аби зробити селфі, і їх вдарило струмом, один з них спалахнув, як факел.

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