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У Луцьку – аварія за участю легковика та мотоцикла. ФОТО

У Луцьку – аварія за участю легковика та мотоцикла. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія. Водій легковика перетнув подвійну суцільну лінію розмітки, в результаті зіткнувся з водієм мотоцикла, який в той час їхав головною дорогою. Водії транспортних засобів отримали травми, їх госпіталізували. Про це ІА Волинські Новини повідомив речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович.

«На вулиці Рівненській водій 1959 року народження, керуючи автомобілем Volkswagen, здійснював поворот ліворуч з правої смуги руху і перетнув горизонтальну розмітку 1.3 та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням водія 1996 року народження, який рухався головною дорогою.

У результаті ДТП водіїв транспортних засобів було госпіталізовано до Луцької міської клінічної лікарні. На даний час працює слідчо-оперативна група», – зазначив Богдан Павлович.

Зазначимо, що горизонтальна дорожня розмітка 1.3 (подвійна суцільна лінія) поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху. Лінію перетинати забороняється.

Фото Управління патрульної поліції у Волинській області

У Луцьку – аварія за участю легковика та мотоцикла. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, Рівненська, мотоцикл
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