Озеро Світязь внесли до переліку топ-місць для туризму в Україні





Серед обраних і озеро Світязь, що в Шацькому районі, інформує



“Найбільше природне озеро країни, частина Шацьких озер, розташованих в однойменному національному природному парку. Озеро є ще й найглибшим в Україні - до 58 м. Тут мікс природних красот і пляжного відпочинку”



Опитані експерти: Ігор Захаренко, власник турфірми Феєрія; Мар’яна Олеськів, голова Держагентства розвитку туризму; Анна Романова, виконавчий директор Асоціації індустрії гостинності; Антон Тараненко, керівник громадської організації Visit Ukraine; Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати.

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