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Озеро Світязь внесли до переліку топ-місць для туризму в Україні

Озеро Світязь внесли до переліку топ-місць для туризму в Україні
Журнал “НВ” опублікував 15 найкращих локацій України, які варто відвідати мандрівникам у 2020 році замість закордонних відпусток.

Серед обраних і озеро Світязь, що в Шацькому районі, інформує ІА "Конкурент".

“Найбільше природне озеро країни, частина Шацьких озер, розташованих в однойменному національному природному парку. Озеро є ще й найглибшим в Україні - до 58 м. Тут мікс природних красот і пляжного відпочинку”

Опитані експерти: Ігор Захаренко, власник турфірми Феєрія; Мар’яна Олеськів, голова Держагентства розвитку туризму; Анна Романова, виконавчий директор Асоціації індустрії гостинності; Антон Тараненко, керівник громадської організації Visit Ukraine; Володимир Царук, заступник голови комітету з туризму Торгово-промислової палати.

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Теги: Світязь, озеро, туризм, відпочинок
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