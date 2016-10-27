У Луцьку біля школи №26 облаштують сквер

На замовлення Луцької міської ради група архітекторів "ARIVA urban" розробила концепцію скверу поруч з 26 школою, який запланували облаштувати вже цього року.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив радник Луцького міського голови, запросивши містян до обговорення.Поліщук зробив також короткий опис концепції:"Пустинна сьогодні територія скверу перед головним входом у школу №26 на вул. Кравчука сформована межами проїзних шляхів та огороджень школи і навколишніх будинків. Дана ділянка є центральним ядром завокзального мікрорайону Луцька. Велика кількість пішохідних зв’язків тут переплітаються з функціями міжквартального проїзду, школи та відпочинку.Базовою концепцією розвитку передбачено збереження сформованих зв’язків по території, забезпечення безпечних зон переходів через дороги та формування нових місць для відпочинку. Додатково формується буферна площа між сквером та територією школи, яка підсилить композиційну значущість будівлі НВК №26 та дасть можливість дітям, які щойно вийшли після уроків, попадати на безпечну територію. Безпека простору втілиться завдяки інклюзивним переходам через проїзні шляхи, які одночасно уповільнюють рух автомобілів: піднятий пішохідний перехід біля школи та антикишені на в’їзді паркінгу перед будинком №42а.Функціонально територія скверу розділяється на транзитні шляхи та місця тихого і вуличного відпочинку для всіх вікових груп. Новостворена буферна зона перед територією школи слугує початком переосмисленої оригінальної алеї на осі перед входом в школу. Одночасно вона є громадським простором, в якому переплітається найбільша кількість транзитних шляхів.Багато опитаних користувачів наголошували на проблемі перегрівання площі скверу. Температурний режим території в теплу пору року передбачено понизити за рахунок висадки сформованих дерев, які дають тінь та загальним озелененням території", - йдеться у дописі.Він зауважив, що ідея оновлення скверу несе в собі ціль створити максимально комфортний, безпечний та інклюзивний простір для всіх його користувачів.