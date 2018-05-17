«Гола» зарплата і орендоване майно: чим багатий нардеп Ігор Гузь

Народний депутат від Волині Ігор Гузь, як і у минулі роки, задекларував будинок у Луцьку, який належить його мамі, орендований автомобіль та частку у квартирі площею 49,7 кв. м, що є спільною власністю нардепа, його батька Володимира та сестри Наталії.Про це йдеться у електронній декларації, яку днями оприлюднив Ігор Гузь.Згідно із документом, із 2018 року Ігор Гузь орендує квартиру у Києві на 63.9 метрів квадратних у іноземця Шварца Джойела Олдріча. Натомість легковий автомобіль Land Rover Discovery Sport 2017 року випуску вартістю 1,09 мільйона гривень він орендує в ПП «Транс-Волинь».У 2019 році Ігор Гузь за роботу у Верховній Раді отримав 487 648 гривень заробітної плати. Це на 39 545 гривень більше, ніж у 2018 році.Готівкою Ігор Гузь зберігає 517 000 гривень. Тоді як за 2018 рік декларував 312 тисяч готівки.Також у декларації нардеп вказав, що він є керівником таких громадських об’єднань, як «Центр Східноєвропейських ініціатив» та всеукраїнське об’єднання «Атака».